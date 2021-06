“Ilyet tudunk” – válaszolta a miniszterelnök a Kormányinfón a hvg.hu azt firtató kérdésére, hogy miért a régi típusú oltásgyártó módszerre alapozzák a magyar vakcinagyárat, miért nem a legmodernebbre, aminek fejlesztésében magyar szakember is részt vett. Orbán Viktor szerint, ha hazaköltöznek azok a tudósok, akik modernebbet is tudnak, akkor lesz majd modernebb, de “most ez van”. Megjegyezte: a pécsi egyetem szakemberei osztrák tudósokkal közösen is dolgoznak egy projekten, és régóta folyik a magyar vakcina fejlesztése, amelynek előrehaladtáról a kormány folyamatos tájékoztatást kap. Még a kutatáshoz szükséges “pockok állapotáról is jelentést kapok” – fogalmazott Orbán, aki szerint az a helyzet, hogy

2022 vége előtt a magyar tudóstársadalom nem tud előállítani vakcinát, és akkor is olyat gyártunk, amire képesek vagyunk.

A hvg.hu kérdésére a miniszterelnök beszélt Joe Biden amerikai elnök európai látogatásáról, ezzel összefüggésben Kínát is érintően a magyar külpolitikáról. Azt mondta, Magyarország nemzeti érdeke a külpolitikában, hogy ne alakuljon ki újabb hidegháborús helyzet ezúttal Kína és az Egyesült Államok között. A fontos az, hogy a két nagyhatalom között normális legyen a viszony, olyan, ami Európának is jó, és Magyarországnak is. A jövő heti NATO-csúcson Orbán szerint meghallgatják majd az amerikai elnök terveit, egyébként pedig megjegyezte, hogy Magyarország a várnál gyorsabban teljesíti az USA elvárását, amely szerint a GDP 2 százalékát fordítsa hadászati, fegyverkezési célokra.

Utóbbi témához kapcsolódva kérdésünkre Korom Ferenc vezérezredes, a Honvédség főparancsnokának felmentéséről is beszélt a kormányfő. A volt parancsnokot úgy jellemezte: ”kiváló ember, sokat fogunk még együttműködni”. A szakmai munkájával is elégedett volt, azonban – tette hozzá – a Honvédség életében most “új szakasz következik”.

Kérdésünkre válaszolva Orbán kitért a hitelmoratórium ügyére is. Szerinte a gazdaság újraindításánál a kormánynak nagy vitája van a bankokkal, mert a pénzintézetek azt szeretnék, hogy minél hamarabb és minél több ember lépjen ki a hitelmoratóriumból, a kormány viszont észszerű döntést akar. Válság után senkinek nem lehet az a célja, hogy tönkre menjenek az emberek, “olyan menetrendben kell megegyezni, ami minden szereplőnek, így a bankoknak, a kormánynak és az embereknek is jó” – jelentette ki. Szeptember 30-ig hosszabbították meg a mostani rendszert, addig meg kell állapodni.

Szóba hoztuk az egészségügyet, pontosabban azt, hogy az EU-s helyreállítási tervben mit tervez Magyarország az egészségügy átalakítása területén. A kormányfő jelezte, hogy nem véletlenül mondták azt már 2010-ben, hogy megújítják Magyarországot, már akkor sem reformról beszéltek. “Kerülném a reform szót, annyi ilyet láttam az elmúlt 30 évben, hogy torkig vagyok vele, mert az általában forráskivonást jelent.” A kormánynak arra van terve, hogy megújítsa az egészségügyet, ebbe tartozik a szuperkórház megépítése és a további orvosi béremelés – Orbán szerint mindkettőhöz várnak uniós segítséget. Ezen kívül tervezik műszerezettség javítását, a várótermek, mosdók felújítását is.