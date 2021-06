Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer...","id":"20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797e6fc-9a48-4089-b986-a2f2db59d335","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","timestamp":"2021. június. 09. 19:15","title":"Viszkok Fruzsi: Így fogj hozzá a ruháid szelektálásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást, pedig az MLSZ a saját szabályait is megszegve juttatta az extra támogatást Orbán Viktor fociakadémiájának.","shortLead":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást...","id":"20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2ef1a-ce8e-4a13-9b01-312b7d28b53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","timestamp":"2021. június. 09. 17:55","title":"Nem nyomoz a NAV a felcsúti tao-támogatások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra optimalizálták céghálózatuk működtetését.","shortLead":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra...","id":"20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f79fe1b-a694-4a06-9f9f-21068708fb30","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","timestamp":"2021. június. 09. 18:10","title":"Letartóztatták Tóth Csabát és három társát, sok százmilliós áfacsalás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű MSZP-s politikus mögött a párt bejelentő posztjában.","shortLead":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű...","id":"20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70e7f93-b83c-49e1-a649-7c44d0f22506","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:13","title":"Hadházy reméli, Jakab Péter szégyelli, hogy a Jobbik beállt Tóth Csaba mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 09. 15:35","title":"Mi a közös a vidrában, a kajakosokban és a növények öntözésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük becsült vagyona között 35 milliárd forint a különbség.","shortLead":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük...","id":"20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1aa7b4-e965-4bbd-98a8-e073d4833a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","timestamp":"2021. június. 10. 06:00","title":"A tíz leggazdagabb magyarnak 2506 milliárd forintja van – kijött a top 100-as lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]