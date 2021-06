Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","shortLead":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","id":"20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42926aba-52c3-4f17-847c-32a1876cc241","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","timestamp":"2021. június. 10. 05:05","title":"ENSZ: A járvány nyomán egyre jobban terjed a gyermekmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","shortLead":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","id":"20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b43e04-a790-4479-a02e-43e12188478a","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","timestamp":"2021. június. 10. 17:13","title":"Adománygyűjtésbe kezd az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.\r

","shortLead":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára...","id":"20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed0d836-8061-44ee-b2d2-353b09ec74bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","timestamp":"2021. június. 10. 14:31","title":"Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen hozott korábbi ítéletet, így az 1995-ös srebrenicai vérengzés végrehajtásával vádolt extábornok élete végéig rács mögött marad. Bár az egykori főtiszt valószínűleg több életfogytig tartó büntetést is megszolgált, az ítélet nem volt egyhangú, a testület elnöke különvéleményt fogalmazott meg, szerinte Mladics nem felelős a mintegy 8000 muszlim haláláért.","shortLead":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen...","id":"20210609_ratko_mladics_haga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d682279-7a08-416a-b878-b13e1962a252","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ratko_mladics_haga","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Ezért marad élete végéig rács mögött Bosznia mészárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","id":"20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df564cb-e87d-4927-8746-2c1c7d9ab45a","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2021. június. 09. 09:06","title":"Hatan hunytak el az elmúlt 24 órában, 179 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","shortLead":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","id":"20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922576fd-1dd6-4a65-bb66-babd953ec68e","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 09. 17:31","title":"Utazhatunk Marokkóba is a védettségi igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még 130 ezer dolgozó egy statisztikai újratervezésnél. Az, hogy a gazdasági adatok gyűjtésének és összesítésének elméletét, valamint technikáját is fejlesztik, jó folyamat, de sokszor azt is jelenti: ki kell dobni jó néhány korábbi elemzést a gazdaságról.","shortLead":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még...","id":"20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44112718-fee9-4055-9952-af3236f127e6","keywords":null,"link":"/360/20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","timestamp":"2021. június. 09. 07:00","title":"Hogyan duplázzuk meg egy nap alatt egy ország GDP-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","shortLead":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","id":"20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98ebb9b-3195-42f3-b5b6-aa8a2bcf4f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","timestamp":"2021. június. 10. 10:03","title":"A NASA rajta van, hogy a következő holdra szállást már 4K-ban nézhessük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]