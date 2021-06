Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3dd5b6f8-092e-4a3f-b6f1-59c34766baa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ryan Reynolds egy olyan jófiút játszik, aki egyszer csak ráébred: az egész élete valójában csak egy videójáték. Itt a Free Guy előzetese.","shortLead":"Ryan Reynolds egy olyan jófiút játszik, aki egyszer csak ráébred: az egész élete valójában csak egy videójáték. Itt...","id":"20210610_Jon_a_Matrix_es_a_Deadpool_sajatos_keresztezese_free_guy_trailer_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd5b6f8-092e-4a3f-b6f1-59c34766baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7ef88d-ce67-4491-822c-bae179304f33","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Jon_a_Matrix_es_a_Deadpool_sajatos_keresztezese_free_guy_trailer_elozetes","timestamp":"2021. június. 10. 16:14","title":"Jön a Mátrix és a Deadpool sajátos keresztezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának megvonásáról a szolgáltatótól. ","shortLead":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának...","id":"20210611_tv2_digi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db831e-bde6-46b2-a44d-2bfe9be245d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_tv2_digi","timestamp":"2021. június. 11. 11:06","title":"A TV2 elérhetetlenné tette két csatornáját a DIGI-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","shortLead":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","id":"20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c0a962-cabe-474e-8f19-ece1ad848864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","timestamp":"2021. június. 10. 19:06","title":"Megszavazta az Európai Parlament a jogállami eljárások megindítására utasító állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már Debrecen polgármesterével egyeztet ugyanerről – mondta a hvg.hu-nak Pákh Imre, a milliárdos műgyűjtő, aki szerint “egy saját múzeummal tartozunk Munkácsynak”.","shortLead":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már...","id":"20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21388cd7-a5d2-4dd7-b915-3ae27de31b6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","timestamp":"2021. június. 11. 19:59","title":"Pákh Imre cáfolja Mészárost: a Munkácsy-gyűjteménye nem is volt eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és egészségtudományi egyetemek.","shortLead":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és...","id":"20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4923dd25-93f6-4583-9db9-cea460ce532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","timestamp":"2021. június. 10. 16:37","title":"ITM: Nem elvettek, visszacsoportosítottak pénzt az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","shortLead":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","id":"20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c262c68-cb3e-4bee-ac0f-0416034721fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","timestamp":"2021. június. 11. 15:32","title":"Ungár Pétert támogatja a Jobbik Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]