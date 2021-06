Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","shortLead":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","id":"20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e2fcd-d314-4c26-a7b4-bc9ab2dae675","keywords":null,"link":"/sport/20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","timestamp":"2021. június. 12. 23:23","title":"Félgőzzel rúgtak egy hármast a belgák a harmatos orosz csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer, amit egy hatalom használhat.","shortLead":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer...","id":"20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c112dd69-5a51-4f04-ab68-c6b841bad82c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Alföldi Róbert a homofób törvényről: „És csodálkozunk, hogy a pápa vonakodik találkozni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","shortLead":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","id":"20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad6ad0-7daf-491d-9cf8-5b91f605a753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","timestamp":"2021. június. 11. 16:03","title":"Egy koronavírusos ember szervezetében nagyjából 1-10 mikrogramm vírus van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","shortLead":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","id":"20210611_balaton_kotras_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7840f846-36ba-4e6c-a4f5-dd8c6c585ead","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_balaton_kotras_civilek","timestamp":"2021. június. 11. 22:02","title":"A Balaton kotrásának mielőbbi beindítását sürgetik a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi orvosa szerint rendben voltak az eredményei. Csapattársai összeomlottak. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi...","id":"20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9382c-6a4e-450b-a7ae-bb9f5b1a90b2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Összeomlottak a dán játékosok az Eriksennel történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]