[{"available":true,"c_guid":"d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","shortLead":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","id":"20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13afe58-0fd2-4305-8807-b5c983ed837f","keywords":null,"link":"/sport/20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 12:14","title":"Párharcokban veszélyesnek tartja a magyar támadókat a francia hátvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","shortLead":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","id":"20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93095689-74f6-4104-9a5b-a6d0c493ec45","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","timestamp":"2021. június. 17. 10:30","title":"Megkezdődött a brit arisztokrácia divatshow-ja, az ascoti derbi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","shortLead":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","id":"20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f661a-590c-46f6-bd52-ee19ebe54ce8","keywords":null,"link":"/elet/20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 08:00","title":"Egy siklóernyős Greenpeace-aktivista a nézők közé repült a német–francia meccsen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","id":"20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906f0a07-e32e-4ed5-9824-687dc8b18701","keywords":null,"link":"/sport/20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","timestamp":"2021. június. 15. 20:32","title":"Rossi: Nem kezdhetünk el sírni, harcolnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két hatalom viszonya régen volt olyan rossz, mint most. A két vezető szerdán délután Genfben, egy tóparti villában találkozik egymással és aligha várható nagy összeborulás a sokak szerint nem is igazán jól előkészített csúcson.","shortLead":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két...","id":"20210616_putyin_biden_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329330ef-0b7e-4c19-b0ad-a27089b587d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_putyin_biden_talalkozo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"Moszkva olyan viszonyt szeretne Amerikával, mint Brezsnyev idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]