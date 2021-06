Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben azokat nem az általa kijelölt kereskedőnél vásárolták.\r

","shortLead":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben...","id":"20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac594b58-2280-4e44-8ca1-45902bd236d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","timestamp":"2021. június. 17. 07:32","title":"Döntött a Kúria: nem írhatja elő a biztosító, melyik autóalkatrész-kereskedőtől vásároljanak javításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","shortLead":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","id":"20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7070a4c0-26ea-4d15-81aa-e6ef2caf55dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","timestamp":"2021. június. 16. 17:22","title":"A magyarok nem szeretnék, hogy a több gyereket nevelők magasabb nyugdíjat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi feltételesen volt szabadlábon, mikor életveszélyesen bántalmazta a nőt. ","shortLead":"A férfi feltételesen volt szabadlábon, mikor életveszélyesen bántalmazta a nőt. ","id":"20210616_fegyhaz_emberoles_kiserlete_elettarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23923867-9116-49eb-ab74-bc66e5cc6215","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_fegyhaz_emberoles_kiserlete_elettarsat","timestamp":"2021. június. 16. 13:38","title":"Húsz év fegyházat kapott egy férfi, aki kis híján megölte az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","shortLead":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","id":"20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdbd686-50f2-4ca4-b8e6-b886a43f7568","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","timestamp":"2021. június. 15. 12:35","title":"Az űrtávközlésben terjeszkedne tovább a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]