Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyszerűsítés volt a Google célja, amikor úgy döntött, a Chrome böngésző nem mutatja majd a weboldalak teljes címét a felhasználóknak. Azóta bebizonyosodott: a csalók örülhettek legjobban. A Google belátta, ezért változtatott.","shortLead":"Az egyszerűsítés volt a Google célja, amikor úgy döntött, a Chrome böngésző nem mutatja majd a weboldalak teljes címét...","id":"20210616_chrome_webcim_keresosav_teljes_url_sav_domain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f918fa-4238-46f5-9138-3c831cc1f559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_chrome_webcim_keresosav_teljes_url_sav_domain","timestamp":"2021. június. 16. 08:03","title":"Változás jött a Chrome-ban, figyelje csak a sávot, ahova bepötyögi a webcímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott. A portugálok a meccs utolsó perceiben lőttek három gólt, a szövetségi kapitányuk szerint a második félidőben idegesebbek voltak.","shortLead":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott...","id":"20210616_magyar_portugal_reakciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f1b09e-e693-4216-a3b8-8390c615a982","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_magyar_portugal_reakciok","timestamp":"2021. június. 16. 12:46","title":"Gulácsi azt reméli, szombaton a franciák ellen szépíthet a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","shortLead":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","id":"20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883866b-248b-4aeb-93e2-dd2be9221796","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","timestamp":"2021. június. 17. 07:48","title":"Bombát találtak az olasz–svájci meccs előtt a római Olimpiai Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár György ellen, Immobile mondott egy cifrát a kamerába a nyitómeccsen, óriási magyar szurkolás volt Budapesten – drámai, izgalmas, kínos és vicces pillanatokat is hozott a 2021-es Európa-bajnokság csoportmeccseinek első köre. ","shortLead":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár...","id":"20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ba26e-1c17-4df6-8930-f9d78afb44e8","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","timestamp":"2021. június. 16. 14:18","title":"Ezek a pillanatok égtek be az Eb első csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"Balogh Ádám","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez, hogy Magyarország villamosenergia-importja az elmúlt évtizedben stabilan harminc százalék körül ingadozott. Az EU és így Magyarország által is célul tűzött 2050-es klímasemlegesség elérésének egyik feltétele azonban éppen annak a valóságot már régen nem fedő gondolkodásnak a meghaladása, hogy az országok szigetszerűen működnek az európai energiarendszerben, és minden időpillanatban vagy tetszőleges időhorizonton a belső keresletet belső kínálatból kell fedezni. A klímasemlegességet az EU országai csak együtt, egy hatékonyan működő villamosáram-piaccal és összekapcsolt infrastruktúrával képesek elérni, biztosítva, hogy a különböző forrásokból, különböző országokban versenyképesen és zölden előállított áram mindenhova eljusson. ","shortLead":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez...","id":"20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df88265d-8fed-4949-848a-50335931d4ea","keywords":null,"link":"/zhvg/20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","timestamp":"2021. június. 17. 10:50","title":"Az áramimport nem kockázat, hanem a klímasemlegesség feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","shortLead":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","id":"20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae9a7-7e3a-4e10-99ce-57ef80c5853c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 15:20","title":"Kjaer: Ma Eriksenért fogunk játszani, és Dániáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","shortLead":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","id":"20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0977baf-61b4-49a5-8dd7-92b101e0d089","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","timestamp":"2021. június. 16. 16:10","title":"Szijjártó bejelentette, hogy hamarosan könnyebben léphetjük át a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]