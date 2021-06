Ingyenes teszteléssel állapítsák meg az érintetteknél az ellenanyag szintjét, és ha szükséges, a kínai vakcinával oltottak kapjanak egy harmadik adagot akár más vakcinából - kéri a főpolgármester a miniszterelnököt. A kormányzat amúgy hajlana is egy harmadik oltásra, és pont a Sinopharmból van is ehhez elég tartalék.

“A kormánynak lépnie kell“ Karácsony Gergely főpolgármester szerint, aki levélben fordult Orbán Viktor kormányfőhöz, mert “az elmúlt napokban több segélykérő levelet, megkeresést” kapott olyan emberektől, akiknél a koronavírus elleni első két oltás nem termelt megfelelő mennyiségű ellenanyagot, ezért szerinte a kormánynak biztosítani kellene számukra egy harmadik oltást is.

“Megkeresett az az immár több mint 3 ezer főt számláló csoport is, amelyben azok osztják meg egymás között tapasztalataikat, akik maguk, vagy akiknek hozzátartozóik Sinopharm vakcinát kaptak, ám az ellenanyag-vizsgálatok negatív eredményt mutattak, vagyis védettség az oltás ellenére sem alakult ki náluk” - írta az előzményekről Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony szerint “ők biztonságos védettséget és hatásos oltást” akarnak. Mint írta, sok idős emberről hallott, “akik az elsők között vették fel a Sinopharm oltást, ám azóta sem merik elhagyni lakásukat, mert nem alakult ki náluk a védettség”. Arról is írt: "van, akinek a háziorvosa segített, és szívességből adott be harmadik oltást, és akad, aki kétségbeesésében külföldről szerzett be új oltást, lett is utána ellenanyaga rögtön”.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy azokban az – elsősorban arab – országokban, ahol szintén tömegesen oltottak a kínai vakcinával, szinte mindenhol lehetőség van harmadik oltásra másik vakcinával, ebbe az irányba indult Szerbia is. Valamint – hívta fel a figyelmet – a WHO is, de más szakértők is jelezték, hogy “a 60-65 év felettieknél a Sinopharm vakcina több esetben nem eredményezett kellő védettséget, állítólag magyar laborok is hasonló eredményre jutottak”.

Karácsony azt írja, hogy az érintettek képviselőjével folytatott megbeszélés és járványügyi szakemberekkel való konzultációt követően írta meg levelét Orbán Viktornak. Ebben azt kéri, hogy “a találgatások elkerülése és a tisztánlátás érdekében” hozzák nyilvánosságra, hogy az egyes oltások esetében a második oltás utáni 14. napot követően vénás vérből végzett, laboratóriumi ellenanyagtesztek korcsoportonként összesítve milyen eredményt adtak.

Ha pedig az adatok azt támasztják alá, hogy bizonyos oltások esetében egyes korcsoportokban nem termelődik megfelelő mennyiségű ellenanyag, akkor gondoskodjanak az érintettek számára ingyenes ellenanyag-tesztelésről, majd azoknál, akiknél nem alakult ki a megfelelő védettség, “a kormány gondoskodjon más országok gyakorlatának megfelelően egy harmadik oltás vételezésének lehetőségéről” – írta Karácsony, aki ehhez felajánlotta a Fővárosi Önkormányzat együttműködését.

A főpolgármester egyébként annyiban nyitott kapukat dönget, hogy az Operatív Törzs is hasonló irányba mozdult már el az utóbbi időben. Sőt, Müller Cecília országos tiszti főorvos keddi tájékoztatóján már arról beszélt: könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra, de a kutatások még zajlanak. „Ahogy ez bebizonyosodik, Magyarország ugyanúgy igazodni fog a tudományos megállapításokhoz, mint korábban” – tette hozzá.

Nem mindig ez volt azonban a hivatalos álláspont. Az országos tiszti főorvos április 19-én még arról beszélt a már akkor megjelent félelmekre reagálva, miszerint sok Sinopharm-os oltottnál csak nagyon kevés, vagy semennyi ellenanyag nem mutatható ki, hogy “az ellenanyag-vizsgálat a védettségnek a kimutatására csak korlátozottan alkalmas (…) nem ad elégséges információt a szervezet védettségéről”. Hozzátette: ennek ellenére kialakulhat a szervezetben sejtes immunitás.

Május 5-én is hasonlóan nyilatkozott Müller Cecília, végül e hét kedden már esetleges lehetőségként említve a harmadik oltást, és kifejtette: továbbra is érkeznek szállítmányok az országba, ha tehát szükségessé válik a harmadik oltás, akkor is megfelelő oltóanyag-mennyiséggel rendelkezünk. Csakhogy ez a tartalék alighanem javarészt megintcsak Sinopharm-vakcina, legalábbis ebből van a legnagyobb, fel nem használt készlet. Az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint a kínai oltóanyagból 5,2 millió érkezett Magyarországra, de ennek több mint 60 százaléka raktárban áll.