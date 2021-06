Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","shortLead":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","id":"20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763074b7-c11a-462c-8bd8-fcffa44b1f8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. június. 17. 18:46","title":"A szlovák sajtó szerint a magyar külügy ingatlanokat vett Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b5c880-6904-4fad-8e91-e47a89f9280d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Öten sérültek meg a balesetben, egy ember súlyosan.","shortLead":"Öten sérültek meg a balesetben, egy ember súlyosan.","id":"20210616_pad_budapest_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b5c880-6904-4fad-8e91-e47a89f9280d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4b7f-f575-4f89-84e1-9085d82e1cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_pad_budapest_gazolas","timestamp":"2021. június. 16. 21:05","title":"Padon ülő nőt és gyerekeit gázolta el egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet, a Pesti Fiatalokért Egyesület. Ha igaz, amit az egyesület magáról mond, akkor éppen azzal kellene egyetértenie, amit Karácsony mondott. ","shortLead":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet...","id":"20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a540f19-b72f-4ecd-9125-283f1fdb54e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","timestamp":"2021. június. 17. 12:22","title":"Furcsa szervezet szállt be a Karácsony elleni dugókampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","shortLead":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","id":"20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fceb406-4fbc-44fe-a21d-f157e94889e0","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 18:05","title":"Arra kéri az UEFA a játékosokat, hagyják békén a kólásüvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évtizedek óta az épített örökségünk védelmében tevékenykedik, Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes írt hozzá közvetlen hangú laudációt Facebookon.","shortLead":"Évtizedek óta az épített örökségünk védelmében tevékenykedik, Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes írt hozzá...","id":"20210617_Budapest_diszpolgara_lett_Raday_Mihaly_varosvedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f36a17-e82c-45d2-9fd8-07975b4aa5e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Budapest_diszpolgara_lett_Raday_Mihaly_varosvedo","timestamp":"2021. június. 17. 15:38","title":"Budapest díszpolgára lett Ráday Mihály városvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók minden mozdulatát figyelik, egy gyengébb munkanap után már kirúghatják őket, és szinte teljesíthetetlen célokat jelölnek ki számukra – az Amazon volt alelnöke szerint ennek az az oka, hogy az alapító úgy gondolja, egyébként mindenki ellustulna.","shortLead":"A dolgozók minden mozdulatát figyelik, egy gyengébb munkanap után már kirúghatják őket, és szinte teljesíthetetlen...","id":"20210616_amazon_raktar_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc9b22f-c30d-41c2-ba99-d267a6c18cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_amazon_raktar_munka","timestamp":"2021. június. 16. 12:28","title":"Azért rémesek az Amazonnál a munkakörülmények, mert Jeff Bezos lustának tartja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]