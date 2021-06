Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan ötössel fog kezdődni az üzemanyagok literenkénti ára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan ötössel fog kezdődni az üzemanyagok literenkénti ára.","id":"20210617_Evtizedes_benzin_es_gazolajarrekord_torhet_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcff8fb-00be-4c2a-982c-b4e8ba3adf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Evtizedes_benzin_es_gazolajarrekord_torhet_meg","timestamp":"2021. június. 17. 11:28","title":"Évtizedes benzin- és gázolajárrekord dőlhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","shortLead":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","id":"20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f663b2-abe7-4bb8-bdf2-eed4857c72af","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","timestamp":"2021. június. 16. 08:58","title":"Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb veszély közé sorolta.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb...","id":"20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f6d9ef-3a7b-4592-8134-dc64fa3ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","timestamp":"2021. június. 17. 16:42","title":"Gyurcsány Orbánnak: Látszik, hogy tele a gatya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő többségük előre átgondolt stratégia híján, lényegében találomra költi a pénzét – derül ki a Digitális Versenyképességi Mutató (Digiméter) 2021 tavaszi méréséből, amely ezúttal célzottan a kkv-k marketingaktivitását vizsgálta. A friss adatok azt is megmutatják, hogy a módszeresség hiánya sokaknál hogyan \"ég bele a rendszerbe\": mivel az átgondolatlanul elindított kampányok kiértékelése sem professzionális módszerekkel történik, ez megnehezíti a következő etapok tudatos tervezését.","shortLead":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő...","id":"20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7317a36-94da-4ea8-a941-4a2172d080f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"Találomra költik a pénzüket a neten a magyar cégek, már amelyik egyáltalán hajlandó ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegedő időjárás miatt korábban jön a rügyfakadás, a késői fagyok pedig lefagyasztják a fiatal hajtásokat, és viszik a termés javát. A jelenséget a franciaországi szőlők idei példája nyomán kutatták ki négy nemzet kutatói.","shortLead":"A melegedő időjárás miatt korábban jön a rügyfakadás, a késői fagyok pedig lefagyasztják a fiatal hajtásokat, és viszik...","id":"20210616_klimavaltozas_tavaszi_fagykarok_kutatas_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e8633-aae3-4be9-a32d-aaf327a3f2d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210616_klimavaltozas_tavaszi_fagykarok_kutatas_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 16:57","title":"Fortélyos módon fagynak le a friss hajtások a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]