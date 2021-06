Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","shortLead":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","id":"20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8e14a1-3d3c-4c50-a908-693bc0c8a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. június. 18. 15:19","title":"Szlovákia aggódik, hogy a magyar-portugál meccs berobbantja az indiai variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kiképezték magukat a Sao Pauló-i tolvajok, hogy hozzáférjenek a lopott iPhone-okhoz.","shortLead":"A jelek szerint kiképezték magukat a Sao Pauló-i tolvajok, hogy hozzáférjenek a lopott iPhone-okhoz.","id":"20210618_brazilia_iphone_lopas_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae8954f-c8e2-48c0-8eed-0bcc7505734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_brazilia_iphone_lopas_tolvaj","timestamp":"2021. június. 18. 10:33","title":"Meglepő okból kaptak rá a brazil tolvajok az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. 