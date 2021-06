Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek gondolják a drágulást, és egyelőre nem reagálnak rá. A Magyar Nemzeti Bank azonban kamatemeléssel hitegeti a piacot.","shortLead":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek...","id":"202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22986a0d-b4e6-49e8-8d87-84e27a9fb4f0","keywords":null,"link":"/360/202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","timestamp":"2021. június. 18. 07:00","title":"Hitelességi próba elé állította magát a nemzeti bank – vajon átmegy-e a vizsgán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","shortLead":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","id":"20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b4a916-fa76-47e6-b40b-31238f375d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2021. június. 18. 08:41","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az előválasztás éppen a Fidesz által eltörölt első fordulót hozza vissza, kézműves módszerekkel. Vélemény.","shortLead":"Az előválasztás éppen a Fidesz által eltörölt első fordulót hozza vissza, kézműves módszerekkel. Vélemény.","id":"202124_Tota_W_Vonzasok_es_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7868de0-574f-4d03-add7-16f00ab3944a","keywords":null,"link":"/360/202124_Tota_W_Vonzasok_es_valasztasok","timestamp":"2021. június. 18. 11:00","title":"Tóta W.: Vonzások és választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család becsületének széthullásáról. \r

","shortLead":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család...","id":"202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bfd2f9-edca-4ba0-b2aa-4bd71d5dd601","keywords":null,"link":"/360/202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","timestamp":"2021. június. 18. 13:00","title":"Torokszorító történet a társadalom legelesettebbjeiről - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"1-1-el zárult a Horvátország-Csehország találkozó a 2021-es Európa-bajnokságon, ezzel pedig könnyen lehet, hogy megpecsételődött a világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott sorsa. ","shortLead":"1-1-el zárult a Horvátország-Csehország találkozó a 2021-es Európa-bajnokságon, ezzel pedig könnyen lehet...","id":"20210618_horvat_cseh_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ba431f-5fee-4052-9320-e090506fdcac","keywords":null,"link":"/sport/20210618_horvat_cseh_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 18. 20:04","title":"A bravúr ezúttal elmaradt – ilyen volt a horvát – cseh meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos, hogy még a szomszéd faluban is hallani a géppuskaropogás jellegű orgánumát. Egy szupersportkocsi, amiért tulajdonképpen nem is sok az 50 millió forint.","shortLead":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos...","id":"20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a1f6f2-02ef-45d6-8932-0ea6b31fc71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Pokoli mennyország: meghajtottuk a 771 lóerős Shelby GT500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb58e27-2d05-4e12-b8da-ab0284a3ecd6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem panaszkodhatunk a labdarúgó Európa-bajnokság szombati játéknapjára: a magyar válogatott a franciák elleni bravúros döntetlent ért el, míg a németek gólgazdag mérkőzésen győzték le a portugálokat. Késő este a spanyolok a lengyelekkel játszanak. Mi természetesen közvetítjük a nap valamennyi eseményét itt a hvg.hu percről percre közvetítésében.","shortLead":"Nem panaszkodhatunk a labdarúgó Európa-bajnokság szombati játéknapjára: a magyar válogatott a franciák elleni bravúros...","id":"20210619_Ismet_palyan_a_magyar_valogatott_Nemetorszag_a_cimvedo_ellen_javitana__a_labdarugo_Eb_kilencedik_napja_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb58e27-2d05-4e12-b8da-ab0284a3ecd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b75d1-80c4-441b-9c3e-1fd601c1f99a","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Ismet_palyan_a_magyar_valogatott_Nemetorszag_a_cimvedo_ellen_javitana__a_labdarugo_Eb_kilencedik_napja_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 19. 08:27","title":"Németország a címvédő ellen javított, Spanyolország és Lengyelország egymás ellen javítana – a labdarúgó Eb kilencedik napja percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A professzort az ELTE saját halottjának tekinti.



","shortLead":"A professzort az ELTE saját halottjának tekinti.



","id":"20210618_meghalt_feher_m_istvan_filozofus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855ff61-e215-4f42-84ec-54a9ab05eee1","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_meghalt_feher_m_istvan_filozofus","timestamp":"2021. június. 18. 17:47","title":"Meghalt Fehér M. István, Széchenyi-díjas filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]