Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","shortLead":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","id":"20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62984b-7d70-4a03-a4ab-1f45b582320e","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","timestamp":"2021. június. 18. 10:27","title":"Lemondott képviselői mandátumáról Ferencváros volt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25149761-6063-467e-8245-e2bf836a0a98","keywords":null,"link":"/360/20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 19. 16:30","title":"Kohl most nem hazudott, Berlinbe költözik a kormány – 1991. június 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","shortLead":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","id":"20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b4a916-fa76-47e6-b40b-31238f375d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2021. június. 18. 08:41","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is vannak.","shortLead":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is...","id":"20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a5b5d-8a71-4730-a696-a636b23c259f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","timestamp":"2021. június. 18. 09:03","title":"Jegyezze meg az oldal címét, itt regisztráció nélkül, korlátlanul küldhet fájlokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","shortLead":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","id":"20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213d8fb0-ae8c-4e42-bacf-3272c92c508e","keywords":null,"link":"/sport/20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 18. 17:00","title":"Svédország 1-0-ra tudott nyerni az Eb leggyengébb meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló Pig sem lesz kivétel.","shortLead":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló...","id":"20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c54d053-cefb-4bb1-8a5c-c37b9dd40587","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","timestamp":"2021. június. 18. 14:45","title":"Megnézheti magát, aki ellopta Nicolas Cage disznóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96755300-6e7c-4557-9a1f-313017c19bd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint egy birodalmi Európai Unió felé robogunk, Brüsszel kiszervezte a hatalmát elsősorban a Soros-féle NGO-knak és az amerikai demokratáknak. Az Európai Parlamentet átalakítaná és egy új EU-s intézmény tervét is felvázolta. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint egy birodalmi Európai Unió felé robogunk, Brüsszel kiszervezte a hatalmát elsősorban...","id":"20210619_orban_brusszel_soros_szovjet_csapatok_kivonulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96755300-6e7c-4557-9a1f-313017c19bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f96a8b-2a48-459b-94b7-3a922241f471","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_orban_brusszel_soros_szovjet_csapatok_kivonulasa","timestamp":"2021. június. 19. 12:43","title":"Orbán Viktor pontokba szedve mondta el, hogy alakítaná át az Európai Uniót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","shortLead":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","id":"20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8797ce88-0b3e-4b98-8fed-5b634a8364d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","timestamp":"2021. június. 18. 12:45","title":"Se gyanúsított, se szakértő nincs a tavalyi halálos siklóernyőmentés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]