Zivatarok veszélye miatt 5 dunántúli megye (Zala, Veszprém, Somogy, Baranya és Tolna) kivételével az egész országra citromsárga figyelmeztetést kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás is, az OMSZ oldalán citromsárga figyelmeztetés van érvényben Magyarországra a nagy meleg miatt.

Az előrejelzések szerint a sok napsütés mellett kevés gomoly- és fátyolfelhő is képződik. A délutáni, esti órákban magasabbra törhet a gomolyfelhők egy része, amelyekből elsősorban a Dunától keletre, illetve az Alpokalján helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Főleg az Alföldön kísérhetik élénk lökések az északkeleti szelet, emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet kora délután 31 és 35, késő este 21 és 27 fok között alakul – írja a met.hu.

Korábban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében kiemelte: a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat már korábban figyelmeztetett az idei első hőhullámra. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország nagy részén az UV-B-sugárzás is nagyon erős lesz.

A Főpolgármesteri Hivatal azt közölte: Budapesten idén nyáron is felállítják az extrém hőség ellen árnyékot nyújtó hűsítő szigeteket, ezen felül a tavaly felállított 22 ivókút mellett további 12-vel bővítik az ivókutak számát.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. is részt vesz a hőség elleni védekezésben. A társaság locsolóautói a hőségriasztás időszakában folyamatosan, kétszer tizenkétórás műszakban fogják locsolni a budapesti közúthálózatot.

(Képünk illusztráció)