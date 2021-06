Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot maguknak. De hogy kerül oda a támogatók közé egy orosz és egy azeri energiavállalat, és miért épp Kínából érkezik a legtöbb szponzor? Ki issza meg a levét annak, ha a szponzorok bedühödnek? És mit lehet kezdeni azzal, hogy az Európa-bajnokság a pénzügyeiben már rég nem csak európai?","shortLead":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot...","id":"20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5ef91-4417-4492-821e-5ccda39514a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 14:15","title":"Egy félretett kólásüveg vagy egy kínai felirat a furcsább a foci-Eb-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","shortLead":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","id":"20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83731922-51b7-4725-bef4-efac3ebc8491","keywords":null,"link":"/zhvg/20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","timestamp":"2021. június. 18. 17:43","title":"Kezd kibontakozni, mekkora pusztítást végez a Srí Lankánál elsüllyedt méreghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére csökkentették, a nyugdíjas bérletet megszüntették. A nyugdíjasok már tüntetnének is.","shortLead":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére...","id":"20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228ca1c-49e0-4a7d-8d2d-5d79c193f8be","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. június. 17. 14:55","title":"Nekimentek Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének a nyugdíjasok, mert tízszeresét fizethetik az éves belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forint kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel az igénylők. Milyen szabályok vonatkoznak az építési csokra, és mire kell odafigyelni, ha saját erőből szeretnénk felépíteni az új otthont – cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem...","id":"20210618_Csok_epitkezes_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693bc7e3-6bb8-4161-9cdb-e0855ef687a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Csok_epitkezes_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 11:31","title":"Csok építkezésre: mire érdemes odafigyelni, ha belevágunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","shortLead":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","id":"20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2a646-d3ee-4261-a5ff-579253458225","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 17. 19:54","title":"Putyin: Annak a képnek, amit a mi sajtónk fest Bidenről, nincs köze a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már Newton is leírta.\r

\r

","shortLead":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már...","id":"20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94242e2-dda0-4537-abbe-7b7a3d7596ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","timestamp":"2021. június. 19. 09:41","title":"A fizikusok meg tudják magyarázni az egészen hihetetlen szabadrúgásgólokat is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik a szakemberek.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik...","id":"20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd99c3-bc90-4c03-8fe6-8cc84be1c73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","timestamp":"2021. június. 18. 16:45","title":"Több mint 3000 ember bevonásával vizsgálják itthon az oltóanyagok hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]