Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","shortLead":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","id":"20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4f42f-47e1-4454-af89-f9d7857dca13","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","timestamp":"2021. június. 19. 19:27","title":"Lángol a szemét egy sárbogárdi hulladéklerakónál, az erdőt is veszélyezteti a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek a nyárra halasztott ötkarikás játékok helyszínére, Japánba.","shortLead":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek...","id":"20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d24a9-0761-4de4-9ed6-0f0b162def64","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","timestamp":"2021. június. 20. 16:12","title":"Tokió 2020: megvan az első pozitív koronavírusteszt az érkezettek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet a szórakoztatóipar fővárosában.","shortLead":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet...","id":"202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625ba4f6-d169-4d3b-a692-1644bb339456","keywords":null,"link":"/360/202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","timestamp":"2021. június. 19. 13:30","title":"Repedezik a celluloidplafon: egyre több rendezőnő van Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","shortLead":"A telki edzőtáborból üzent a magyar-francia góllövője.","id":"20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcfd3b9-4520-4985-81b5-46ca64235dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82481170-1c73-46e1-8847-75a127a1ca85","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bocsanatot_kert_Fiola_Attila_a_kirobbano_golorom_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 16:57","title":"Bocsánatot kért Fiola Attila a kirobbanó gólöröm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237fabec-83a3-4096-876b-2f44949ea299","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung előretelepített alkalmazásai könnyen hackerek célpontjaivá válhattak – figyelmeztet egy friss biztonsági jelentés.","shortLead":"A Samsung előretelepített alkalmazásai könnyen hackerek célpontjaivá válhattak – figyelmeztet egy friss biztonsági...","id":"20210620_samsung_galaxy_telefonok_elore_telepitett_alkalmazasok_serulekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237fabec-83a3-4096-876b-2f44949ea299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36ef83f-0b63-411b-9514-132dc66b286a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_samsung_galaxy_telefonok_elore_telepitett_alkalmazasok_serulekenyseg","timestamp":"2021. június. 20. 10:03","title":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem hackelték meg a Samsung telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]