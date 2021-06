Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szigetország lakóinak többsége nem ért egyet a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások enyhítésével.","shortLead":"A szigetország lakóinak többsége nem ért egyet a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások enyhítésével.","id":"20210620_Tartanak_az_olimpiatol_a_japanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a21635f-0e6c-4b89-92e1-444ce73687ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tartanak_az_olimpiatol_a_japanok","timestamp":"2021. június. 20. 14:22","title":"Tartanak az olimpiától a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem teljesen világosak, de sok diák és tanár életét felboríthatja, ha nem beszélhetnek valamiről. A Fülke vendége Jocó bácsi.","shortLead":"A homoszexualitást tabusító törvény életbe lépése után megváltozhat az élet az iskolákban is. A részletek ugyan még nem...","id":"20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3345b7cd-e520-481a-8c23-ce72f227d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41a545-d22b-4516-94af-f0161053ce9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Fulke_joco_bacsi_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Fülke: Melyik iskolába ment be valaki és győzködte a gyerekeket, hogy váljanak homoszexuálissá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","shortLead":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","id":"20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8dbfbe-b60f-470c-b242-391e58f8002a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","timestamp":"2021. június. 20. 08:19","title":"Messzire kerülje el vasárnap a Lánchidat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","id":"20210621_godeny_gyorgy_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523a40a-ad1c-453b-b0d6-f4559418c700","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_godeny_gyorgy_vademeles","timestamp":"2021. június. 21. 09:15","title":"Vádat emeltek Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. június. 21. 07:30","title":"Az automatizált logisztika már nem csak a multicégek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz döntést a nap folyamán. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyetlen szót sem ejtett erről a témáról, ellenben sokat beszélt a migrációról, amely nem szerepel a napirenden. A politikus elmondta a véleményét arról is, hogy szivárványszínben szeretnék kivilágítani a müncheni stadiont a szerdai magyar-német focimeccs idején.","shortLead":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz...","id":"20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3703c32f-f336-4837-8ddd-01a3ccbb7816","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","timestamp":"2021. június. 21. 12:58","title":"Szijjártó számára a belarusz ellenzék nem létezik, csak a migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]