[{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta, hogy Eriksen újraélesztése és két vereség után is fel lehet állni a padlóról. Ennek pedig minden olyan csapat is nagyon örülhetett, aki legalább négy pontnál tart már.","shortLead":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta...","id":"20210621_Eb_foci_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27648c6-b200-41c7-8d78-4f563ee98e44","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Eb_foci_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:30","title":"Nem csak Dánia és Ausztria jutott tovább, hanem Svájc, a csehek, az angolok, a svédek és a franciák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik magukat, de ennek hatalmas ára van.","shortLead":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik...","id":"20210621_tasman_ordogok_madarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d3b8d2-28f8-45d5-a029-1425b72306d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_tasman_ordogok_madarak","timestamp":"2021. június. 21. 21:13","title":"Szinte kiirtottak a megmentett tasmán ördögök két madárfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető minőségű építményeket is.","shortLead":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető...","id":"202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b8d39-b81a-479d-8fc9-b6ed9e1925fb","keywords":null,"link":"/360/202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","timestamp":"2021. június. 21. 19:00","title":"Véget ért a félmilliárdos kilátóépítési láz: mutatjuk az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni meccsen, Harry Kane gólképtelen a 2021-es Európa-bajnokságon – ezek voltak a második csoportkör legemlékezetesebb pillanatai. ","shortLead":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni...","id":"20210621_eb_masodik_csoportkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb53be-a1a6-4133-9536-68fcc42f0ada","keywords":null,"link":"/sport/20210621_eb_masodik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 21. 17:47","title":"Ezek a pillanatok vésődtek be az Eb második csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","shortLead":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","id":"20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad671e-90d1-4509-9975-64fcf26f2176","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","timestamp":"2021. június. 21. 15:59","title":"Tableten fogják értékelni a vizsgabiztosok a tanulóvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]