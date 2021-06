Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.","shortLead":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet...","id":"20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff877fbf-9db3-41fa-b767-9b48b07698de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","timestamp":"2021. június. 21. 15:13","title":"Úgy tűnik, internet nélkül nem lehet majd felrakni a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c67f67-cf1b-44f2-8e34-bc103d2b9fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalnoki Szilárd a párt Zala megyei képviselője, megyei alelnöke volt, több hónapon át küzdött a betegséggel. ","shortLead":"Dalnoki Szilárd a párt Zala megyei képviselője, megyei alelnöke volt, több hónapon át küzdött a betegséggel. ","id":"20210622_Koronavirus_fertozes_Momentum_Dalnoki_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c67f67-cf1b-44f2-8e34-bc103d2b9fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601256-7daf-4f0a-992f-825b1be9f8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Koronavirus_fertozes_Momentum_Dalnoki_Szilard","timestamp":"2021. június. 22. 09:34","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Momentum 31 éves politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","shortLead":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","id":"20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c8859b-2f4b-460e-a7ed-b7f9fe501b89","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","timestamp":"2021. június. 22. 17:01","title":"Polt Péter elárulta, melyik kamupárt jelöltje ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","shortLead":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","id":"20210621_durer_festmeny_oltar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80091-1971-4219-8811-d3f7f7c0076c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_durer_festmeny_oltar","timestamp":"2021. június. 21. 20:43","title":"Dürer-festményt találhattak egy német templomban, elözönlötték a látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","shortLead":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","id":"20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95560e84-99e4-471a-a925-3f8ead54e2bc","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2021. június. 21. 11:49","title":"Maximum 10 ezer japán szurkolhat egy helyszínen a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]