[{"available":true,"c_guid":"9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban igényelnének segítséget. ","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban...","id":"20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62305f-a4b3-4ade-96a1-b0164d6ee1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","timestamp":"2021. június. 23. 10:06","title":"Szakemberek szerint az idősgondozás minden területén drámai változásokat hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével együtt érkezett Budapestre.","shortLead":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével...","id":"20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d5b8cb-6cf8-477d-bf5e-73b10d3d5535","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 10:21","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bemászott egy VII. kerületi lakás ablakán, majd megerőszakolta az ott alvó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország elleni pénzügyi támadásokhoz vezet.","shortLead":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország...","id":"20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39b481-8eba-45fd-8ce6-253ca9023dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2021. június. 21. 17:30","title":"Nem várt helyről kapott súlyos bírálatot a kormány: Matolcsy György üzent hadat a gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b175875b-faed-46af-b535-c875eb79a99b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD architektúrájának, az RDNA 2-nek köszönhetően 30 százalékkal lehet jobb a grafikus teljesítménye, mint a mostani Exynos 2100-asnak.","shortLead":"Az AMD architektúrájának, az RDNA 2-nek köszönhetően 30 százalékkal lehet jobb a grafikus teljesítménye, mint a mostani...","id":"20210622_amd_rdna_2_grafikus_processzor_gpu_exynos_2200","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b175875b-faed-46af-b535-c875eb79a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e405fd5-600e-4f07-8b70-2698d0a003f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_amd_rdna_2_grafikus_processzor_gpu_exynos_2200","timestamp":"2021. június. 22. 09:33","title":"Csodát tehet a Samsung érkező csúcsprocesszoraival az AMD fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre kell figyelni a német–magyar meccsen.","shortLead":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre...","id":"20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8b9e3-4711-4869-ac32-ec1d3b39909a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A magyar ultrák figyelmeztetnek: el kell takarni a Németországban büntetendő tetoválásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","shortLead":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","id":"20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52718c57-f0ea-455b-afc0-be9e6dab097a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","timestamp":"2021. június. 23. 06:46","title":"Szivárványos karszalaggal focizik Budapesten a holland csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","shortLead":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","id":"20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101ee0e-5a6b-4d8c-8309-6b519f776b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","timestamp":"2021. június. 22. 15:48","title":"Alföldi Róbert: A magyar színházi szakma nagyon sokat tehet arról, hogy válságba jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]