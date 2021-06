Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69806f08-ec74-4013-9dd3-f92d12d84ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maszkviselést is eltörlik majd, csak az egészségügyi intézményekben kell majd továbbra is hordani. A védettségi igazolványra pedig a rendezvényeken lesz még szükség.","shortLead":"A maszkviselést is eltörlik majd, csak az egészségügyi intézményekben kell majd továbbra is hordani. A védettségi...","id":"20210624_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69806f08-ec74-4013-9dd3-f92d12d84ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10031a-11fd-4bd4-a770-35ff36037b5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. június. 24. 10:45","title":"Kormányinfó: 5,5 millió oltásnál nem kell védettségi igazolvány a szállókba, éttermekbe, strandokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen különleges jelenséget produkált az égbolton.","shortLead":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen...","id":"20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f2956f-73ec-4b95-9074-b7ce66c96144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","timestamp":"2021. június. 23. 19:03","title":"Különös spriál jelent meg az égen a Csendes-óceán felett, a kínaiak okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni a csatorna.","shortLead":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni...","id":"20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f095da48-6ace-4b07-9674-cf711115c4d1","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","timestamp":"2021. június. 23. 15:01","title":"A Jóban Rosszban is megszűnik a Barátok Közt után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce84ec-d7c5-481e-8788-2d2f84518efb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet megértetni a gyerekekkel a klímaváltozás összefüggéseit? Hogyan tud segíteni egy diákok által tervezett alkalmazás tanulási zavarral küzdő diákoknak? Miért kell egy iskolának egy drón, és össze lehet-e kötni a vidéken élőket? Olyan civil projekteket mutatunk be, amelyek ezekre a kérdésekre adnak választ.","shortLead":"Hogyan lehet megértetni a gyerekekkel a klímaváltozás összefüggéseit? Hogyan tud segíteni egy diákok által tervezett...","id":"invitech_20210623_Ot_dijnyertes_innovativ_projekt_amelyek_jobba_teszik_a_hetkoznapokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ce84ec-d7c5-481e-8788-2d2f84518efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a0512-a46a-49f0-85fa-6433c6eaa55e","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210623_Ot_dijnyertes_innovativ_projekt_amelyek_jobba_teszik_a_hetkoznapokat","timestamp":"2021. június. 24. 11:30","title":"Öt díjnyertes innovatív projekt, amelyek jobbá teszik a hétköznapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat.","shortLead":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli...","id":"20210623_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cb9de-1061-427c-8418-69d6fc255610","keywords":null,"link":"/360/20210623_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]