[{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","shortLead":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","id":"202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0897ca21-f0c5-4fdb-9982-a486a140ba11","keywords":null,"link":"/360/202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Menjen ki Óbudára: Ady, Cseh Tamás és Víg Mihály együtt szól a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17223cd-b36c-4e9b-968b-789402a79c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 09:48","title":"Koronavírus: 8 újabb elhunyt, 91 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","shortLead":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","id":"20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7713aae-8ba6-4ad7-a73d-d4371d3b5062","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Kitűzték az Európai Parlament épületére is a szivárványszínű zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]