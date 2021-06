Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egy szabolcsi faluban élő, transznemű gyereket nevelő családról szól a Tobi színei. A homofób, úgynevezett pedofiltörvény miatt kérdéses, hogy a tanulságos történetet elmesélő dokumentumfilm kikhez juthat el. ","shortLead":"Egy szabolcsi faluban élő, transznemű gyereket nevelő családról szól a Tobi színei. A homofób, úgynevezett...","id":"202125__tobi_szinei__dokumentumfilm__transznemuseg__szazbol_egy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046cc01-8c25-46ee-8e12-5a8a59250042","keywords":null,"link":"/360/202125__tobi_szinei__dokumentumfilm__transznemuseg__szazbol_egy","timestamp":"2021. június. 25. 15:00","title":"Százból egy család támogatja transznemű gyermekét küzdelmeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában elmondták neki, hogy \"kívül tágasabb\". A magyar miniszterelnököt csak két kollégája vette védelmébe.","shortLead":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában...","id":"20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f77451-29eb-424d-bab9-765ab8481518","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","timestamp":"2021. június. 24. 22:29","title":"Az EU-ból való kilépést ajánlgatják Orbánnak kollégái az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","shortLead":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","id":"20210624_automoso_pecs_verekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba454e-b007-4456-838d-ac1e131da367","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_automoso_pecs_verekedes","timestamp":"2021. június. 24. 12:21","title":"Videó: autómosóban vertek meg egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette csak szerdán állt össze, hogy ki kivel és hol fog játszani a következő fordulóban.","shortLead":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette...","id":"20210624_EURO2020_nyolcaddontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c038ce3-0f6e-4f57-b41d-869b611d7208","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nyolcaddontok","timestamp":"2021. június. 24. 06:12","title":"Íme az Európa-bajnokság nyolcaddöntői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szaksajtó is figyelte, kijelenthetjük, hogy a válogatott teljesítménye meglepte a világot. ","shortLead":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai...","id":"20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c2d10-2808-47e2-80a4-d00aa3f5aec8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","timestamp":"2021. június. 24. 12:38","title":"Így reagált a nemzetközi sportsajtó a magyarok németek elleni teljesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a válogatott szerepléséről nyilatkozott így.","shortLead":"A műsorvezető a válogatott szerepléséről nyilatkozott így.","id":"20210624_sebestyen_balazs_foci_eb_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495d09b-f733-4dee-b6b4-8bc93f58a80e","keywords":null,"link":"/elet/20210624_sebestyen_balazs_foci_eb_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 24. 08:11","title":"Sebestyén Balázs: Jó volt magyarnak lenni ebben a két hétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék a tartomány fővárosát – írja a CNN tudósítója Firenzéből. Az Airbnb-szállások gyorsabban elkelnek a falvakban, mint a szállodák a nagyvárosokban.","shortLead":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék...","id":"20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3aa3c-60a5-40b7-8d30-ebd7c3fb717e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","timestamp":"2021. június. 24. 15:13","title":"Egyedi módszerrel kezelné a turisták tömegeit Toszkána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]