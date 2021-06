Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","shortLead":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","id":"20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21b2f15-7fb1-4a86-9e8b-833714015fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","timestamp":"2021. június. 26. 15:21","title":"Indíthatja űrturista járatait a Virgin Galactic ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","shortLead":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","id":"20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e55012-beda-412e-9180-add934ebf469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. június. 25. 17:35","title":"Hatalmas török kori ágyúgolyót találtak a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. Több ázsiai ország már most protekcionizmust emleget. Hogy érintené ez Magyarországot? Az áram drágulhat, a cementgyártás és acélipar versenyképesebbé válhat. ","shortLead":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket...","id":"20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff28a0-33e0-41af-9f15-ab8d17273cbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","timestamp":"2021. június. 25. 11:35","title":"Karbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","shortLead":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","id":"20210625_izland_korlatozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7cbac-6ed0-4313-9bd7-201c8b6f660f","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_izland_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 18:55","title":"Szombattól minden járványügyi korlátozásnak vége Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","shortLead":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","id":"20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7866b03-6d59-4612-b6b2-bd495ae3330a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. június. 25. 07:21","title":"Szolid tuningot kapott a 320 lovas új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","shortLead":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","id":"20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39738c5-2738-45d4-b1bd-aaf20a67a7b7","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","timestamp":"2021. június. 25. 10:35","title":"Bőrgatyában parádézik és tehenet fej Max Verstappen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november közepe között jelenhetett meg Ázsiában.","shortLead":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november...","id":"20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ece571-d6e3-47e9-a303-2158fadff3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","timestamp":"2021. június. 25. 16:16","title":"A koronavírus már 2019 októberétől terjedhetett az emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]