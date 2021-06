Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"Kákos Anna","category":"kkv","description":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran az álláshirdetésekben. Ez egy elég paradox helyzet, hiszen az iskolából kikerülve kezdő emberek indulnának neki a munka világának, a betanítás viszont sok időt és energiát vesz igénybe, így a legtöbb vállalat igyekszik kihagyni ezt az életéből. Erre jelent megoldást a diákmunka, ami már a tanulással töltött évek alatt megalapozhatja a későbbi elhelyezkedést. ","shortLead":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran...","id":"20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea939f09-c37e-4ddf-a70f-0d45e2fefd4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"Mire figyeljünk, ha diákként vállalnánk munkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják a nosztalgiázást. A tudomány egyre kevésbé ért egyet ezzel.","shortLead":"Eleinte betegségnek tartották, és még ma is sokan káros, de legalábbis haszontalan elfoglaltságnak gondolják...","id":"202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d15a9fa-b109-4cd2-a2bc-b718f1738088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844ef3e5-30f6-4863-bed2-2055b0d7fb48","keywords":null,"link":"/360/202125__hasznos_nosztalgia__onertekeles__ujrakeretezes__a_lelek_immunrendszere","timestamp":"2021. június. 26. 13:40","title":"Halálos betegségnek tartották, ma már ajánlott gyógyír a nosztalgiázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket kínáljon, főleg utazóknak. A webshopból rendelt már nemzetközi űrállomásra készülő űrhajós is. ","shortLead":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket...","id":"202125_ameret_alenyeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df29b3f-d77b-4e8b-b0f9-73fb1ed9b07d","keywords":null,"link":"/360/202125_ameret_alenyeg","timestamp":"2021. június. 26. 08:30","title":"Sok kicsi sokra megy: apró piperecikkekkel hasít egy webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a81c87a-b990-4d52-8e0f-a843e3f626b0","keywords":null,"link":"/360/20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 26. 16:30","title":"A valutaunió remekül működik, a gazdasági és szociális unió késik – 1991. június 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem sikerült túl nagy érdeklődést kiváltania operációs rendszerének már beharangozott új verziójával.","shortLead":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem...","id":"20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e29ce5-8486-4973-b185-89a8458baa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 26. 14:03","title":"Egyelőre alig érdekli az iPhone-osokat a nagy őszi rendszerfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]