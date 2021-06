Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","shortLead":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","id":"20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea17016-b19c-4649-994d-8bc49a123a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2021. június. 27. 11:22","title":"Szijjártó szerint \"globális fake news támadás\" zajlik Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november közepe között jelenhetett meg Ázsiában.","shortLead":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november...","id":"20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ece571-d6e3-47e9-a303-2158fadff3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","timestamp":"2021. június. 25. 16:16","title":"A koronavírus már 2019 októberétől terjedhetett az emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

","shortLead":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren...","id":"20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b0e26-20fe-42b0-95d1-9057e2e3730d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2021. június. 26. 14:39","title":"Autókra dőlt egy 20 méteres platánfa a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","shortLead":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","id":"20210625_heineken_eb_vallas_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38105f05-04cc-432c-b77a-0002309137a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_heineken_eb_vallas_sor","timestamp":"2021. június. 25. 20:19","title":"A Heineken mostantól előre felméri, melyik focista elé nem tehetik le a sörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra szorul a kontinensen, írja a német hetilap.","shortLead":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra...","id":"20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd283876-ce63-4334-81b9-3e283cf42141","keywords":null,"link":"/360/20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","timestamp":"2021. június. 26. 09:00","title":"Spiegel: Orbán még ráfizethet az európai uniós stratégiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle a tippjátékunkban. Majka és Szijjártó Péter szakadtak le jobban a többiektől, de most jön csak az egyenes kieséses szakasz, ahol nagyot nyerhet bárki, ha jó előre megmondta a továbbjutókat. Bemutatjuk a játék állását a csoportkör után és a nyolcaddöntőre érkezett tippeket.","shortLead":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle...","id":"20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28418c-fc1b-496f-b1d4-f90f0c55a59f","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","timestamp":"2021. június. 26. 14:00","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossi simán Szijjártó előtt, Bárdos András egyelőre mindenkit előz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","shortLead":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","id":"20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56acc6-ad69-4fd4-9b70-e459c662f794","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. június. 25. 17:18","title":"Harmadfokú riasztásokat adtak ki három megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]