Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","shortLead":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","id":"20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea17016-b19c-4649-994d-8bc49a123a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2021. június. 27. 11:22","title":"Szijjártó szerint \"globális fake news támadás\" zajlik Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely közben a saját megosztottságával is küzd.","shortLead":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely...","id":"202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c154cbc-e286-4526-a4d3-f35e71b699b5","keywords":null,"link":"/360/202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"A lengyel kormánypárt az uniós pénzekkel állított csapdát ez egységet kovácsoló ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence, akivel a műfordítói munkáról, az északi alkotók sikeréről, a skandináv művek sajátos ízéről, valamint az öntörvényű norvég sztáríró, Karl Ove Knausgård Harcom-regényfolyamának megjelenés előtt álló utolsó kötetéről, és az abban található grandiózus Mein Kampf-esszéről beszélgettünk.","shortLead":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence...","id":"20210626_Patat_Bence_mufordito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafffa71-aeda-4247-b1ed-a546dbf4d243","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Patat_Bence_mufordito","timestamp":"2021. június. 26. 20:00","title":"Patat Bence műfordító: Knausgård regényei körül igazi botrány kerekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128936e-4689-4764-8223-8938c7452e4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezdődnek a 2021-es Európa-bajnokság nyolcaddöntői, elsőként a walesi és a dán válogatott csap össze. ","shortLead":"Kezdődnek a 2021-es Európa-bajnokság nyolcaddöntői, elsőként a walesi és a dán válogatott csap össze. ","id":"20210626_wales_dania_kezdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8128936e-4689-4764-8223-8938c7452e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c753a5-3419-4531-94f4-a49ea24c0423","keywords":null,"link":"/sport/20210626_wales_dania_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 16:44","title":"Mutatjuk a Wales-Dánia mérkőzés kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15-20 százalékos a drágulás.","shortLead":"15-20 százalékos a drágulás.","id":"20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7849a-d4b5-4e5d-85a1-e16d7f4dcf3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","timestamp":"2021. június. 27. 19:59","title":"A korábbinál is nagyobb az áremelkedés idén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]