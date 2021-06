Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","shortLead":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","id":"20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bf4b-ad42-4911-baa1-eb79d9d7fe2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","timestamp":"2021. június. 27. 17:04","title":"Aki Hernádi Zsolt luxusszállodájában pihen, ingyen mehet az esztergomi élményfürdőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","shortLead":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","id":"20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6cde23-bbad-4db1-a25a-fe12a7626ee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 28. 06:21","title":"Minden adatforgalmi rekord megdőlt a magyar válogatott első két meccse alatt, a német-magyaron technikai hiba zavart be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","shortLead":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","id":"20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f366265-8584-48ed-a2ad-7f6b5bf9ea8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","timestamp":"2021. június. 28. 17:45","title":"Október végén jöhet a Windows 11, de nagyon sokan nem tudják majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","shortLead":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","id":"20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbead10-fcb2-49bb-90af-4c64b6bb7d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 28. 05:57","title":"Két hét alatt a hetedik újságírót tartóztatták le egy hongkongi demokráciapárti lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","shortLead":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","id":"20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7106ac8b-40bd-493d-8fbf-6d2d6317d881","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","timestamp":"2021. június. 27. 12:43","title":"Lemondott a brit egészségügyi miniszter, mert rajtakapták egy kollégájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]