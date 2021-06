Könnyedén átment a parlamenten a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának projektjét előkészítő fontos törvénycsomag. A "lex Fudan" kétharmados többséget érintő részeit 134 igen, 25 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a kormánypárti többség, míg az egyszerű többséget igénylő részek 133 igen, 25 nem szavazattal, szintén tartózkodás nélkül mentek át.

Annak ellenére is, hogy június elején többezres tömeg tüntetett a beruházás ellen. “Igen a Diákvárosra, nem a kínai gigaegyetemre” – ez volt a mottója a tiltakozó demonstrációnak, amelyet a kínai Fudan Egyetem tervezett budapesti kampusza körüli botrány hívott életre. A fővárossal és Ferencvárossal egyetértésben előkészített Diákváros projekt kárára megvalósítani tervezett, mintegy 500 milliárd forintos beruházást még a kormánypárti szavazók egy jelentős része is ellenzi.

A kormány május 11-én nyújtotta be az Országgyűlésnek a Fudan Egyetemről, illetve a Diákvárosról szóló törvényjavaslatait. Ezek világossá tették, hogy a korábbi ígéretekkel szemben a Fudan-kampusz a Diákváros négyötödét elfoglalná. A "lex Fudan" megszavazásával ez éppúgy megkerülhetetlen törvényi ténnyé válik – persze csak akkor, ha Áder János államfő is aláírja –, mint ahogy az is, hogy létrehozzák az egyetemet fenntartó alapítványt, amely ingyen állami ingatlanokhoz is jut a területen.

A Fudan-projekt elleni, “négynemes” konzultáción 30 ezren nyilvánítottak véleményt: a válaszadók 94 százaléka ragaszkodik a Diákvároshoz, nem szeretné, ha a Fudant ennek kárára építenék meg, 97 százalék egyáltalán nem akar kínai egyetemet, 99 százalék pedig pláne nem akarja, hogy a beruházás kínai hitelből épüljön meg. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. A tüntetés hatására a kormány mintha visszavonulót fújt volna, de itt írtunk róla, hogy ez mennyire nem biztos.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának utolsó ülésén történtekről itt olvashat bővebben.