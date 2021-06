Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és a Cambridge-i Egyetem tudósai vezette nemzetközi csillagászcsoport közös tanulmánya szerint.","shortLead":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és...","id":"20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fb08ed-7784-4df3-8c05-3631afcc2bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","timestamp":"2021. június. 26. 20:03","title":"Belátható távolságba került \"a modern csillagászat Szent Grálja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefff19f-145f-4809-9606-79fc3f86a204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsérült egy utas pénteken, miután kiugrott a United Express járatából, amely éppen gurult a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér kifutóján - közölte a CNN-nek az LAX rendőrségi szóvivője.","shortLead":"Megsérült egy utas pénteken, miután kiugrott a United Express járatából, amely éppen gurult a Los Angeles-i nemzetközi...","id":"20210626_Veszekedes_utan_kiugrott_egy_utas_az_egyik_repulogeprol_Los_Angelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aefff19f-145f-4809-9606-79fc3f86a204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998bdb26-1a12-4fa0-848f-32b629dcc686","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Veszekedes_utan_kiugrott_egy_utas_az_egyik_repulogeprol_Los_Angelesben","timestamp":"2021. június. 26. 15:04","title":"Veszekedés után kiugrott egy utas az egyik repülőgépről Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco, hozzátéve, hogy az új mobilra adott kedvezményért cserébe sok ügyfél visszaadná régi készülékét a szolgáltatónak, de ebben egyelőre kevés cég látta meg az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco...","id":"20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e9a51-7ace-4003-b963-0b25321d0078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"24 hónapon belül önnek is ilyen telefonja lesz, erre nagyon jó esély van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","shortLead":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","id":"20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2709-aa8e-4817-822b-cd2e80491574","keywords":null,"link":"/sport/20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","timestamp":"2021. június. 27. 15:05","title":"Véget ért az Eb a magyar ultráknak, a cseh–holland meccsre sem mennek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]