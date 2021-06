Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert bölcsebbek voltak, mint a magyarok. Önreflexióra lenne szükség, és ebben nagy segítséget adhatnának a filmek – mondja Csizmadia Ervin.","shortLead":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert...","id":"202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8555fab-1452-4e92-a39c-3c985b9a73a9","keywords":null,"link":"/360/202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"Csizmadia Ervin: Orbán téved, ha azt gondolja, az EU követni fog bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Johnny Solinger 55 éves volt.","shortLead":"Johnny Solinger 55 éves volt.","id":"20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a623bf3-144f-4f9a-bdee-cd83a36f445c","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","timestamp":"2021. június. 28. 14:12","title":"Meghalt a Skid Row egykori énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","shortLead":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","id":"20210628_olaszorszag_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69973ef-6c68-45c9-9652-4b00d2220cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_olaszorszag_arcmaszk","timestamp":"2021. június. 28. 19:22","title":"Már Olaszországban is lehet maszk nélküli járni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fa72bc-b77e-44d5-b1f9-0c4a9e3aa331","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"Foci helyett: Egy nem létező zenekar nagyon is zúzós koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","shortLead":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","id":"20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07204ede-0047-46f6-9e0f-a3a216849919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","timestamp":"2021. június. 28. 06:41","title":"Eladó David Beckham alig használt Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi táncost is megcsókolt.","shortLead":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi...","id":"20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5702dd-1be0-4549-ad9f-97fc7141e906","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","timestamp":"2021. június. 28. 16:31","title":"Vajon hová sorolná a homofóbtörvény Lil Nas X outfitjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","shortLead":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","id":"20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8378bcf3-0ea4-4726-94fb-e2a6e98b3a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","timestamp":"2021. június. 29. 05:16","title":"Egy négytagú család meghalt szén-monoxid-mérgezés miatt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]