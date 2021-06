Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","shortLead":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","id":"20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6cde23-bbad-4db1-a25a-fe12a7626ee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 28. 06:21","title":"Minden adatforgalmi rekord megdőlt a magyar válogatott első két meccse alatt, a német-magyaron technikai hiba zavart be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","shortLead":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","id":"20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8378bcf3-0ea4-4726-94fb-e2a6e98b3a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","timestamp":"2021. június. 29. 05:16","title":"Egy négytagú család meghalt szén-monoxid-mérgezés miatt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","shortLead":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","id":"20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544ac76-5cf2-4941-a4a0-e226bce529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","timestamp":"2021. június. 27. 20:13","title":"Csak az állam által kijelölt szervezet tarthat a jövőben drogprevenciós felvilágosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"360","description":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését is beígérte a győzelem utáni napokra. Ez politikai lózungnak jó, a gyakorlati kivitelezése kizárt. Egy NER-közeli forrás viszont elmondta, hogyan fejthető fel – legalábbis elméletileg – a rendszer. ","shortLead":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését...","id":"20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df049f-b854-48b7-b744-a8fa67f51f2a","keywords":null,"link":"/360/20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","timestamp":"2021. június. 28. 06:30","title":"Erős kormány, vádalkura rávehető szereplők, bosszúszomjas volt feleségek – ezek kellenek a NER lebontásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","shortLead":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","id":"20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce167c1-6c2f-4f35-a729-520456d9bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","timestamp":"2021. június. 28. 11:06","title":"Egy igaz hercegnőmese: filmet készít a Disney a nőről, aki felnőttként tudta meg, ki is valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","shortLead":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","id":"20210628_kiado_lakas_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b81cbc9-a22b-4359-a14d-6f8af394f9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_kiado_lakas_alberlet","timestamp":"2021. június. 28. 13:37","title":"Soha nem válogathattak annyi kiadó lakás közül az egyetemisták, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb lép mellé. ","shortLead":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb...","id":"202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488f12b-77db-4cce-8b87-67a3a0bd3a3f","keywords":null,"link":"/360/202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","timestamp":"2021. június. 28. 14:00","title":"Osztódással szaporodik az egyik leggazdagabb magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]