Brit sajtóhírek szerint Angela Merkel német kancellár szeretné elérni, hogy kockázatos országgá nyilvánítsák Nagy-Britanniát az ott egyre erősebb terjedő delta (indiai) variáns miatt – számolt be róla a The Independent. Nem hivatalos sajtójelentések szerint Merkel elsődleges célja, hogy

egy brit turista se léphessen be az Európai Unióba, függetlenül attól, hogy oltott vagy sem.

A kancellár múlt csütörtökön arról beszélt, hogy a kontinens vékony jégen táncol, és szerinte összehangolt válaszlépésekre van szükség a delta mutáció visszaszorítása érdekében.

A Merkel által felvázolt szigorítás előzménye, hogy az Egyesült Királyság korábban több országot is visszahelyezett a zöld listájára. Ennek hatására a nyaralni vágyó britek közül sokan megrohanták az utazási irodákat. Merkel azonban úgy látja, hogy a delta gyors terjedése miatt fokozott óvatosságra van szükség. (A Németországba látogató britekre jelenleg is 14 nap karantén vár, akkor is, ha be vannak oltva.)

A német kancellár tervét korábban Portugália is ellenezte, ám a BBC szerint most már máshogy látják: az oltatlan briteknek mindenképp karanténba kell vonulniuk, ha az országba érkeznek. Hongkong időközben pedig magas kockázatúnak sorolta be az Egyesült Királyságot, és közölték: egyetlen turistát sem engednek be.

Merkelt tervét egyébként a francia elnök, Emmanuel Macron is támogatja. A lehetőségekről állítólag a napokban egyeztetnek majd hosszabban. A brit sajtóban ugyanakkor arról is írnak, hogy Merkel már a következő órákban az EU illetékes válságbizottsága elé viheti a brit turisták kitiltásának ötletét.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában közel 23 ezernél embernél mutatták ki a kórokozót, de azt nem tudni, hogy hány eset kapcsolódik az Indiából indult mutációhoz. Az mindenesetre tény, hogy elmúlt öt hónapban nem nem volt ennyi új fertőzött.