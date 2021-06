Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi táncost is megcsókolt.","shortLead":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi...","id":"20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5702dd-1be0-4549-ad9f-97fc7141e906","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","timestamp":"2021. június. 28. 16:31","title":"Vajon hová sorolná a homofóbtörvény Lil Nas X outfitjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","shortLead":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","id":"20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe17636-b249-4260-836a-3187ff6e1749","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","timestamp":"2021. június. 29. 07:59","title":"Elkészült az eddigi legdurvább Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","shortLead":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","id":"20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92077c7b-ef71-40e0-9a4f-1f58ee64f606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2021. június. 29. 13:33","title":"950-szeresére ugrott a magyar kriptovaluta árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat gyakorlókkal, a nyugati demokráciák pedig rosszul vizsgáztak a járványhelyzetben.","shortLead":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat...","id":"20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cedfa0c-c040-4310-b6c6-85de36837326","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","timestamp":"2021. június. 28. 12:09","title":"Ürge-Vorsatz Diána szerint az egész világ elszúrta a koronavírus kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","id":"20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d05b71-74a3-43c5-b2e6-977ecbac4804","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","timestamp":"2021. június. 28. 11:21","title":"Így száguld egy 625 lóerős Audi TT RS a német autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","shortLead":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","id":"20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91af00-a778-4873-a42c-4bf43ed5544f","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","timestamp":"2021. június. 28. 15:02","title":"Ismét apa lett Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]