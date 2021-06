Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","shortLead":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","id":"20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb43d9-70aa-4b2f-adb6-aec68c01c415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","timestamp":"2021. június. 29. 12:07","title":"Mesterséges hangot tesztelnek az elektromos rollerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes elhatárolódással még nem oldottak meg problémákat Európában.","shortLead":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes...","id":"20210628_Merkel_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c4bbe6-a264-4be5-8e20-808e5079b44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:46","title":"Merkel: A magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Johnny Solinger 55 éves volt.","shortLead":"Johnny Solinger 55 éves volt.","id":"20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a623bf3-144f-4f9a-bdee-cd83a36f445c","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","timestamp":"2021. június. 28. 14:12","title":"Meghalt a Skid Row egykori énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak teljesíthetetlen feltételek elfogadása esetén hajlandó hozzájárulni. A zavart a magyar diplomácia is fokozza.","shortLead":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak...","id":"202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b07-6779-4708-90e0-75de9e70b985","keywords":null,"link":"/360/202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:00","title":"Észak-Macedóniában Bulgária és Magyarország is kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy letűnt világgal, amelyet néhány mozdulat idéz meg.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83796c93-c9aa-4169-960e-a9664a147d53","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","timestamp":"2021. június. 28. 09:30","title":"Foci helyett: Balett az eltűnt idő nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]