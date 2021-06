Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6f14aba-b18d-4652-aad1-c89c71bb983d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő nyártól az új autók már négybetűs rendszámtáblát kapnak.","shortLead":"Jövő nyártól az új autók már négybetűs rendszámtáblát kapnak.","id":"20210610_magyar_rendszam_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f14aba-b18d-4652-aad1-c89c71bb983d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb01489f-55e5-41f1-b405-ebb48ccb77d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_magyar_rendszam_fotok","timestamp":"2021. június. 10. 09:14","title":"Így néznek ki az új magyar rendszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól tájékozódik a biznisz világában. Mészáros Lőrinc új párjának új cége is hasít.\r

","shortLead":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól...","id":"202123_gyulik_ahozomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23516a1-224f-4411-92c4-903ed90f13fc","keywords":null,"link":"/360/202123_gyulik_ahozomany","timestamp":"2021. június. 10. 11:00","title":"Milliárdos üzletet kötött rendőrség egyik nagy beszállítójával Pintér Sándor felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt fogadta a dalai lámát, jobban fájt Pekingnek, de most, hogy sokkal erősebb világhatalom lett, az ellenzéki utcakeresztelő fricskát nehezebben nyelheti le. ","shortLead":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt...","id":"20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8978ddd-9cdd-4072-b954-8ecee6024f11","keywords":null,"link":"/360/20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","timestamp":"2021. június. 09. 11:00","title":"Mekkora árat kell fizetnie Karácsony Gergelynek a Dalai láma utcáért? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész azt mondja, nem küldtek érte taxit. Kis színes történet \"egy szívességmelóról\": ","shortLead":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész...","id":"20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c6a52a-f26d-4f14-a88b-dd48d45fef84","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","timestamp":"2021. június. 10. 09:31","title":"Nem ment el Nagy Feró a klipforgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","shortLead":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","id":"20210609_orban_szja_ado_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7fb6b-6a19-4655-9754-97e7c15c95e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_orban_szja_ado_valsag","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"Orbán: 2022 elején a gyereket nevelőknek visszaadhatják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a kínai egyetem és a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs. Szerinte semmi nem sürgeti a kormányt a döntésben, és csak akkor lesz Fudan egyetem, ha a budapestiek úgy döntenek. A Miniszterelnökség államtitkára azt mondta a hvg360-nak, nem foglalkoztatja a főpolgármesteri tisztség, nincs napirenden nála a kérdés. \r

","shortLead":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a kínai egyetem és a Diákváros projekt ügye –...","id":"20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658371e-b470-4f73-84a7-32974e935504","keywords":null,"link":"/360/20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","timestamp":"2021. június. 10. 13:00","title":"Élesben Fürjes Balázzsal: Engem senki nem futtatott feleslegesen Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","shortLead":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","id":"20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb1a71b-1da0-48b4-92c6-c5b3e5aa4c96","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. június. 09. 09:54","title":"Teherautóra száll a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 09. 15:35","title":"Mi a közös a vidrában, a kajakosokban és a növények öntözésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]