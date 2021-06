Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","shortLead":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","id":"20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292474c1-df99-4c9d-b96d-0991761de5c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","timestamp":"2021. június. 29. 09:47","title":"A Mediaworks vidéki lapjai szerint „erősödik az LMBTQ-propaganda a TikTokon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén négyen fulladtak a tóba, ketten valószínűleg rosszul lettek. ","shortLead":"Idén négyen fulladtak a tóba, ketten valószínűleg rosszul lettek. ","id":"20210628_balaton_hetvege_vizimentok_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505a6e5b-b5f5-4b34-a673-8a02dbd5b856","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balaton_hetvege_vizimentok_halal","timestamp":"2021. június. 28. 17:42","title":"A hétvégén ketten fulladtak a Balatonba, a vízirendőrök 21 embert mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi a sajátjának. Ennek megfelelően az arcvonásait is átrendeztette kicsit. ","shortLead":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi...","id":"20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5c09a-de96-4393-aa47-9df1f825894f","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","timestamp":"2021. június. 29. 15:02","title":"Koreaivá műttette magát a BTS-rajongó brit influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet nem lehet egy vagy két hét alatt ledolgozni. Pedig ha törlesztjük az alvásadósságot, azt a bőrünk is meghálálja.","shortLead":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet...","id":"202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76394bf-1849-4236-93c5-bd6b3a7900f7","keywords":null,"link":"/360/202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","timestamp":"2021. június. 29. 16:00","title":"Még két hét szabadság sem pótolhatja a rendszertelen alvást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai horgásztavak is: a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a hazai ökoszisztémára katasztrofális következményekkel járhat számos tényező. ","shortLead":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai...","id":"20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b6c02-9c00-4967-b99f-9f33fd3fb80e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"A Velencei-tó esete nem egyedi, más tavaknál is lehet tömeges halpusztulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának vizsgálatára, a letartóztatását pedig meghosszabbítanák.","shortLead":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának...","id":"20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33e9ca-ec51-4cac-a3e3-86414464d5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 29. 10:27","title":"Ügyészség: Erősödött a gyanú a terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]