Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.

Még 31 795 magyarnak kell megkapnia a koronavírus elleni oltás első dózisát ahhoz, hogy jöhessen az újabb lazítás. Gulyás Gergely a múlt csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy amint meglesz az 5,5 millió első körös beoltott,

megszüntetik a kötelező maszkhasználatot, csak az egészségügy területén kell még hordani,

védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, strandokra menni,

a rendezvényeken viszont még szükség lesz az igazolványra.

Az oltási program nem halad túl gyorsan. Ugyan nagyon sok oltást adnak be ezekben a napokban is, most már elsöprő többségben vannak az oltópontokon azok, akik a második oltásukat kapják, az elsőt alig néhány ezer embernek adják be naponta, márpedig a lazítást a kormány az első körös oltottak számához köti. A most kiadott számok szerint pénteken és a hétvégén például összesen 113 ezer embernek adták be a második dózist, miközben az elsőt csak 13 319-nek. Előtte múlt csütörtökön 9322, szerdán 13 831, kedden 10 483, hétfőn 9799 ember kapta meg az első oltását.

Ami azt jelenti, hogy ha ebben a tempóban haladunk tovább, valamikor a hét második felében jöhet az újabb lazítás.

Az, hogy a magyar oltási program mennyire lelassult, nemzetközi összehasonlításban még látványosabb. Elég sokáig a mienk volt az EU második legmagasabb oltottsági aránya Málta után, de mostanra az Our World in Data adatai szerint Belgium és Finnország is megelőzött minket, és ha csak nem lesz valami nagy változás, heteken belül az európai középmezőnybe csúszunk vissza. Az ugyan még jó, hogy az EU negyedik legmagasabb oltottsági aránya most is a magyar, de miközben az elmúlt 30 napban 52-ről csupán 56 százalékosra nőtt, a közvetlenül mögöttünk állók közül

Dániában 35-ről 55 százalékra,

Olaszországban 37-ről 54-re,

Hollandiában 39-ről 54-re,

Németországban 41-ről 53-ra

Spanyolországban és Portugáliában 37-ről 52-re,

Cipruson 43-ról 51-re,

Ausztriában 39-ről 51-re változott az arány.

Az EU-átlag egy hónapja ilyenkor 37 százalékos volt, most már 49.

Orbán Viktor áprilisban azt a célt tűzte ki : május elejére érjük el a 4 millió első körös beoltottat - ez sikerült is -, majd május közepére 6 millió, június elejére pedig 7 millió magyar kapja meg az első oltását