[{"available":true,"c_guid":"28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott volna.","shortLead":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott...","id":"20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f7d71-8d1d-4556-b986-52c7e3a9a968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","timestamp":"2021. június. 28. 13:03","title":"275 millió fényévre nézett a Hubble, két összeolvadó galaxist látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban, érzelmi értékben is sokat jelentettek a görögöknek. \r

\r

","shortLead":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban...","id":"20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cda7339-a943-4fa9-a759-5e176bdfb871","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","timestamp":"2021. június. 29. 14:20","title":"Előkerült a kilenc éve ellopott Picasso- és Mondrian-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","shortLead":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","id":"20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df30bfec-7dc2-4e52-b30f-920d4fc7376a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","timestamp":"2021. június. 29. 19:25","title":"Az EU vezetőinek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes elhatárolódással még nem oldottak meg problémákat Európában.","shortLead":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes...","id":"20210628_Merkel_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c4bbe6-a264-4be5-8e20-808e5079b44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:46","title":"Merkel: A magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]