Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak hiteles és naprakész listáját, felelős fogyasztóként pedig két egyszerű kereséssel előzetesen ellenőrizhetjük ezeket a számokat – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).","shortLead":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak...","id":"20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a145f9f9-b24f-4234-b450-18be80d003c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","timestamp":"2021. július. 01. 12:03","title":"Ha gyanús egy telefonszám, itt kikeresheti, fel szabad-e hívnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","shortLead":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","id":"20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e99644d-349c-460d-8d25-d1685cebb4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 30. 13:37","title":"Csökkentené a Magyarországnak adott uniós pénzeket a német belügyminiszter a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85c9b15-c47f-4a2c-b762-a691f893056d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogadják a kínai és az orosz oltást Európában? Hány éves korig nem kell foglalkozni az igazolásokkal? Mennyi időnek kell eltelnie az oltás után, hogy valaki védettnek minősüljön? Bár csütörtöktől működik az egységes uniós védettségi igazolvány, annak feltételei országról országra változnak. Interaktív, frissülő térképünk segít az eligazodásban.","shortLead":"Elfogadják a kínai és az orosz oltást Európában? Hány éves korig nem kell foglalkozni az igazolásokkal? Mennyi időnek...","id":"20210701_eudcc_vedettseg_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85c9b15-c47f-4a2c-b762-a691f893056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8562db9f-7a66-41d6-8b66-f2ee25aa4aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_eudcc_vedettseg_terkep","timestamp":"2021. július. 01. 12:00","title":"Európába utazna? Térképen mutatjuk, milyen feltételekkel teheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","shortLead":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","id":"20210701_napernyo_dizajn_napelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4dd60e-4a46-4db7-9d3b-f2e38f9bf9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_napernyo_dizajn_napelem","timestamp":"2021. július. 01. 13:03","title":"Elkészült a jövő napernyője, még hűteni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","shortLead":"Egyre többekről derül ki, hogy nem vált ki náluk immunválaszt a kínai vakcina. ","id":"20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26830094-5039-45fc-8c46-24752131ee64","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_sinopharm_vedooltas_vakcina_vedettseg_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 01. 12:48","title":"Operatív törzs: Ha a járvány úgy alakul, Magyarország készen áll a harmadik oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","shortLead":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","id":"20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8935c8a-2142-4db3-9542-2fdb2859a091","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","timestamp":"2021. június. 29. 17:23","title":"Meghalt Macskássy Izolda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd, a trafikosok is számíthatnak ellenőrzésre.","shortLead":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd...","id":"20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfbc19-cd2f-4993-a824-5a23a626320d","keywords":null,"link":"/kkv/20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","timestamp":"2021. június. 30. 07:41","title":"A NAV két hónapos ellenőrzés-sorozatot tart a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]