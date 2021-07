Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész, amely Az egyház autonómiája és a vallás szabadsága témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész...","id":"20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c092af9b-ce3e-4be9-91a8-d6b7ed4e7022","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. július. 01. 14:50","title":"Hajnalhasadás 3. – Maradhat-e érintetlen a politika világától a keresztény egyház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Lengyel László","category":"360","description":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején Simicskára, immár Matolcsy Györgyre sincs szüksége Orbán Viktornak. Vélemény.","shortLead":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején...","id":"20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1982caf8-8285-40e7-9f58-06aceae4f307","keywords":null,"link":"/360/20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","timestamp":"2021. július. 01. 15:00","title":"Lengyel László: A Matolcsy–Orbán hideg polgárháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","shortLead":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","id":"20210630_meghalt_donald_rumsfeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31955b93-f0b3-42b6-9d8e-c3c1dba79ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_meghalt_donald_rumsfeld","timestamp":"2021. június. 30. 21:56","title":"Meghalt Donald Rumsfeld, az iraki háború megtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban a kezdőkre is gondolt, és hasznos tippekkel jelentkezett.","shortLead":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban...","id":"20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0f2113-7eb8-4a35-8944-0db53fbe1137","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","timestamp":"2021. július. 01. 17:33","title":"Kezdődik a szentjánosbogarak rajzása, így csinálhat róluk látványos fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","shortLead":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","id":"20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6ac5c-e9de-4cd5-8090-eb021bf6cb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","timestamp":"2021. július. 02. 15:03","title":"Több lesz a videó az Instagramon, már nem a képekre koncentrál a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]