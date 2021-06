Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","shortLead":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","id":"20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b72e2-d1dd-4cae-8b32-ae38475c7b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","timestamp":"2021. június. 29. 09:53","title":"Béka smoothie, rántott tehéntőgy – megnyílt az undorító ételek múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint a beruházó csak úgy ad tájékoztatást a változtatásokról, ha a megbeszéléseken részt vevők titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Közben bontják a régi épületeket, és egy fesztivált is Aligára hoztak. A fejlesztő szerint hangulatkeltés, hogy lezárnák a strandot, a dózerolást viszont szükségesnek ítélték.","shortLead":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint...","id":"20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6439f-d532-437d-86a1-7231ab789631","keywords":null,"link":"/360/20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 29. 06:30","title":"Átalakuló Aliga: \"Csak a rombolást látjuk, meg a milliárdos támogatásokat, de arról nem beszél senki, mi épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd, a trafikosok is számíthatnak ellenőrzésre.","shortLead":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd...","id":"20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfbc19-cd2f-4993-a824-5a23a626320d","keywords":null,"link":"/kkv/20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","timestamp":"2021. június. 30. 07:41","title":"A NAV két hónapos ellenőrzés-sorozatot tart a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Reményt ad a katalán válság rendezésére, hogy a madridi kormány kiengedte a börtönből a függetlenségpárti barcelonai politikusokat. Az autonómia ügye ezzel azonban nem oldódott meg, és ingatag maradt a madridi baloldali kabinet helyzete is.","shortLead":"Reményt ad a katalán válság rendezésére, hogy a madridi kormány kiengedte a börtönből a függetlenségpárti barcelonai...","id":"20210629_Kegyelmes_urak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7222a-a218-41df-98b7-0fcc8e3f018c","keywords":null,"link":"/360/20210629_Kegyelmes_urak","timestamp":"2021. június. 30. 17:00","title":"Most nem az elszakadásról, hanem az együttélésről szólnak a spanyol-katalán tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni a nagyközönségnek, de ezúttal lehet, hogy kivételt tesznek. ","shortLead":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni...","id":"20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee62e4e-0ad1-41ef-b5fa-2dc1faae9e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2021. június. 29. 13:30","title":"Újszülött kistapírt láthat a közönség a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]