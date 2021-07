Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","shortLead":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","id":"20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99aa280-4fdb-42ef-a034-0242a938af42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","timestamp":"2021. július. 01. 16:40","title":"Akár órákig is sorban állhat valaki, mire átjut Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","shortLead":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","id":"20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f66e9-5b61-4c97-8860-3dd2437387a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","timestamp":"2021. július. 02. 08:56","title":"Hőség Kanadában: Szinte teljesen leégett egy falu a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és más mikrobák. ","shortLead":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és...","id":"202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9678bf13-9f24-4866-b65b-b83ffff34e17","keywords":null,"link":"/360/202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","timestamp":"2021. július. 03. 08:30","title":"„Cipője alapján 90%-os biztonsággal megmondom önnek, hogy melyik városból jött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy megbolondított vígjátékkal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c155d5-0688-467c-b9dd-c45fed1a9727","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","timestamp":"2021. július. 02. 09:30","title":"Foci helyett: Igazi mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffe31a-13a1-4c47-94c7-69544a5a4eeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Álwebáruházak üzemeltetőire csapott le a rendőrség, legalább 3500 embert vertek át. Az elfogottaktól több tízmilliós érteket foglaltak le.","shortLead":"Álwebáruházak üzemeltetőire csapott le a rendőrség, legalább 3500 embert vertek át. Az elfogottaktól több tízmilliós...","id":"20210703_150_milliot_nyultak_le_ezrevel_vertek_at_kamu_webaruhazakkal_az_embereket_a_most_elfogott_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceffe31a-13a1-4c47-94c7-69544a5a4eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d47b22-0150-408d-a8ec-d32445406817","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_150_milliot_nyultak_le_ezrevel_vertek_at_kamu_webaruhazakkal_az_embereket_a_most_elfogott_csalok","timestamp":"2021. július. 03. 11:41","title":"150 milliót nyúltak le, ezrével verték át kamu webáruházakkal az embereket a most elfogott csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","shortLead":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","id":"20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9930b5e4-4b51-46ec-8915-e7adf19d6c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","timestamp":"2021. július. 02. 13:59","title":"Ön is beleszólhat, hol legyenek újabb töltők az elektromos autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]