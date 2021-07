Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista országot ez sem tartja vissza. A Holdat is kinézték maguknak.","shortLead":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista...","id":"20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8d658e-5f7a-4306-86c4-48ba2509a2b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 10:03","title":"Nagyszabású tervekkel állt elő Kína: kisváros a Marson, űrlift a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","shortLead":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","id":"20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4e0894-56fb-4a9c-9e63-0f0ec6400872","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","timestamp":"2021. július. 03. 22:03","title":"Orbán Ráhel dolgozik a Marriott új budapesti hoteljének márkastratégiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30a36a-4e87-4988-a13d-b97b45dff5cb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A fővárosi önkormányzat 27 milliárd forinttal több pénzt adott a BKK-nak, mint 2019-ben, de így is kétmilliárd forint veszteséggel zárt a cég. Amely saját alulfinanszírozottsága miatt nem tudta ellentételezni a BKV 8 milliárdos alulfinanszírozottságát. Tüttő Kata szerint szó sem lehet róla, hogy a HÉV mintájára vagyonelemeket adjanak át az államnak, és új buszos szolgáltatók bevonása sincs terítéken.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat 27 milliárd forinttal több pénzt adott a BKK-nak, mint 2019-ben, de így is kétmilliárd forint...","id":"20210702_Rengeteg_penzt_tolt_a_fovaros_a_tomegkozlekedesbe_megis_hatalmas_a_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d30a36a-4e87-4988-a13d-b97b45dff5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061fa1d-06ac-4588-a065-60300b79df17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Rengeteg_penzt_tolt_a_fovaros_a_tomegkozlekedesbe_megis_hatalmas_a_veszteseg","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Rengeteg pénzt tolt a főváros a tömegközlekedésbe, mégis hatalmas a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM) már több mint száz éve őrzött leletek új vizsgálatából és rendszertani besorolásából. ","shortLead":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM...","id":"20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61fb096-d382-4aff-9e04-8477fda81683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","timestamp":"2021. július. 03. 10:03","title":"Elővették a 109 éve őrizgetett ősi leleteket: 7 méteres krokodilok éltek még Budapesttől 400 km-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és más mikrobák. ","shortLead":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és...","id":"202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9678bf13-9f24-4866-b65b-b83ffff34e17","keywords":null,"link":"/360/202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","timestamp":"2021. július. 03. 08:30","title":"„Cipője alapján 90%-os biztonsággal megmondom önnek, hogy melyik városból jött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan csoportosulásokat azonosítottak, amelyek puccsot akartak elkövetni.","shortLead":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan...","id":"20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0efd2-a08c-4ef3-a888-74da57b4b756","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","timestamp":"2021. július. 02. 20:52","title":"Lukasenka elrendelte a fehérorosz-ukrán határ lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","shortLead":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","id":"20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf728b-23b3-4004-a24b-574f4e4167e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","timestamp":"2021. július. 02. 22:02","title":"Jónak tűnik a Johnson & Johnson vakcinája a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]