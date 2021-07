Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","shortLead":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","id":"20210705_mutet_ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efc1e11-9265-4410-b9d5-6a1e9484bbc6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_mutet_ferenc_papa","timestamp":"2021. július. 05. 05:05","title":"Többórás műtétje volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését 2023-ban, rögtön neki is látott a kormány támadásának, de a pártban sem mindenki örül.","shortLead":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését...","id":"20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fdf8d0-8c90-4ae3-8add-cdb4af714887","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","timestamp":"2021. július. 03. 13:47","title":"Megmentőként tért vissza Donald Tusk a lengyel belpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni Kínából; elindult az EU-s Covid-igazolás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni...","id":"20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce074e9b-45ba-4407-9f77-be185821ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","timestamp":"2021. július. 04. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor rádöbbent, hogy a magyar építőipar még piaci alapon működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]