[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt szabtak, amelyek megnehezítik a fegyvernyugvás tényleges megvalósítását.","shortLead":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt...","id":"20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b5225c-6488-4b84-920a-bf24171234ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","timestamp":"2021. július. 04. 19:31","title":"Elvi beleegyezésüket adták a tűzszünetre a tigréi felkelők Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság szerint téves hírek jelentek meg erről. ","shortLead":"A társaság szerint téves hírek jelentek meg erről. ","id":"20210706_bkv_klima_legkondi_frankfurt_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097788a1-17a1-40f3-9046-edf455354cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_bkv_klima_legkondi_frankfurt_villamos","timestamp":"2021. július. 06. 13:59","title":"A BKV szerint igenis lehet klímát rakni a frankfurti villamosokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","shortLead":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","id":"20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b84e7-2dca-485d-908f-877763c0b517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","timestamp":"2021. július. 05. 13:30","title":"Van egy dolog, ami közös bennünk és a gépekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","shortLead":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","id":"20210705_mutet_ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efc1e11-9265-4410-b9d5-6a1e9484bbc6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_mutet_ferenc_papa","timestamp":"2021. július. 05. 05:05","title":"Többórás műtétje volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi modelljei, az iPhone 12-esek. Úgy tűnik, egy jó telefonért akár sok pénzt is hajlandók áldozni a felhasználók.","shortLead":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi...","id":"20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e298a-a689-4508-ac5c-e6affeb49eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","timestamp":"2021. július. 06. 10:03","title":"Mint a cukrot: átlépte a 100 milliót az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó ütközött össze egy motorossal. Egy fiatal férfi súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.","shortLead":"Egy autó ütközött össze egy motorossal. Egy fiatal férfi súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.","id":"20210705_Baleset_Aprad_hida_egy_sav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb988fd7-ca11-4860-8559-71da9fefb7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Baleset_Aprad_hida_egy_sav","timestamp":"2021. július. 05. 17:02","title":"Baleset történt az Árpád hídnál, egy sávon halad forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]