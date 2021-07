Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért a KSH, csak akkor tűnik szépnek a szám, ha az egy évvel korábban, az első hullám alatti lezárások idején mért adatokhoz viszonyítunk.","shortLead":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért...","id":"20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b257ef-a742-4e15-bc92-90ab0bf66d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","timestamp":"2021. július. 06. 09:05","title":"Nem rohamozták meg a boltokat az újranyitás után, tovább gyengélkedik a magyar kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","shortLead":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","id":"20210705_japan_foldcsuszamlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918c5ca-3437-4cf9-88bb-04bba42f1512","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_japan_foldcsuszamlas","timestamp":"2021. július. 05. 06:45","title":"Száznál is többen tűntek el a japán földcsuszamlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","shortLead":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","id":"20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb7104-a1ce-48ae-a5d9-5140f12f923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","timestamp":"2021. július. 05. 19:03","title":"Percek alatt ivóvizet készít a tengervízből a koreai tudósok új gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári Dunaágba.","shortLead":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári...","id":"20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeeb3153-5536-4603-bfaf-c2db071454c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 12:47","title":"Nem vállalta a poligráfos vizsgálatot a szigetszentmiklósi olajszennyezés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","shortLead":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","id":"20210705_florida_lakohaz_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134998e4-ffd5-47ca-9c63-f9b56ab771a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_florida_lakohaz_hurrikan","timestamp":"2021. július. 05. 11:16","title":"Megsemmisítették az összeomlott floridai lakóház még álló részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","shortLead":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","id":"20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5be25a-ede6-4860-afe9-5cddd54aa50a","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2021. július. 06. 13:14","title":"Riasztani kellett a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7573bc-75a8-4c00-a746-6b21d33ff8b0","c_author":"Ballai Vince - Kákos Anna","category":"kkv","description":"Visszamondott szerződések, elbizonytalanodó megrendelők, elakadt projektek, veszteségminimalizálás – csak néhány jelenség, amit az építőipari termékek árának drasztikus emelkedése okozott az ágazatban. Az áremelkedés kihat majd a banki hitelfelvételre és végső soron a nem építőipari termékekre is.","shortLead":"Visszamondott szerződések, elbizonytalanodó megrendelők, elakadt projektek, veszteségminimalizálás – csak néhány...","id":"20210706_epitoipar_epitoipari_termekek_dragulas_vallalkozok_kereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7573bc-75a8-4c00-a746-6b21d33ff8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52d3323-b087-4430-a2e7-6067d551aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_epitoipar_epitoipari_termekek_dragulas_vallalkozok_kereskedok","timestamp":"2021. július. 06. 15:00","title":"A betonnak már napi árfolyama van az építkezéseken, és a kivitelező is inkább bukik, de kiszáll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]