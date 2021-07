Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. ","shortLead":"Ősztől tervezik ezt bevezetni, de ha romlik a járványhelyzet, hamarabb is megléphetik. ","id":"20210706_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efa60a5-4e54-4230-b8af-fe9735ca6c72","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_maszk","timestamp":"2021. július. 06. 14:31","title":"A horvátoknál kötelező lesz majd a védettségi igazolvány ott, ahol a maszk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bff1022-7a7e-409c-ba45-2149020d86f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság egyik tagja orvosi asszisztens volt, ő vitte fel az adatokat a EESZT-be.","shortLead":"A társaság egyik tagja orvosi asszisztens volt, ő vitte fel az adatokat a EESZT-be.","id":"20210707_hamis_vedettsegi_igazolas_arulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bff1022-7a7e-409c-ba45-2149020d86f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a828e4f8-57bf-4b31-a1bf-9d34fdd04d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_hamis_vedettsegi_igazolas_arulta","timestamp":"2021. július. 07. 07:21","title":"60 ezer forintért árulta a hamis védettségi igazolást három budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","shortLead":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","id":"20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04904763-50cd-4af9-82da-60eb9b760282","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Hivatalos: Gwen Stefani férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány autópálya-koncesszióját. Nem lehet megítélni – írják –, hogy indokolt-e például a 35 éves időtartam, vagy a magyar kormány arra készül, hogy megsértse az EU alapszabadságait.","shortLead":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány...","id":"20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cb277f-1b2c-428c-bbc3-eb0307d590d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. július. 05. 13:49","title":"Transparency: A 35 éves sztrádakoncesszió nem is koncesszió az uniós irányelv szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5886822-01d6-4add-a2f2-ec811c28c4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfordult a hetek óta tartó biztató tendencia. Az új fertőzöttek többsége fiatal.","shortLead":"Megfordult a hetek óta tartó biztató tendencia. Az új fertőzöttek többsége fiatal.","id":"20210706_gorogorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5886822-01d6-4add-a2f2-ec811c28c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d004ee-d618-4069-bc8e-61b464e04307","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_gorogorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas","timestamp":"2021. július. 06. 21:28","title":"Megugrott a fertőzöttek száma, korlátozásokat vezet be Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","shortLead":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","id":"20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184bee89-f030-4a3e-9c3e-5d945e4bb52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. július. 06. 13:45","title":"384 lóerős lett az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]