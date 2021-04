Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","shortLead":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","id":"20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df674be5-2ca6-40dc-b83c-945fa6970b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2021. április. 07. 05:16","title":"BL-negyeddöntő: előnyben a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma, mint várnák. ","shortLead":"Egy olasz lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, főleg fiatal beoltottak között magasabb az agyi trombózis esetszáma...","id":"20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136a436-b05d-4882-97b7-06a538072317","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_EMAtisztsegviselo_AstraZeneca_vakcina_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 06. 12:08","title":"EMA-tisztségviselő: Kapcsolat van az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződés között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","shortLead":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","id":"20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329080cb-be37-4752-a93b-6fb66e8cbf93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","timestamp":"2021. április. 07. 12:21","title":"Magyarországon elsőként: elindult a Google Pay a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. Ha az intézmények nem fizetnek, és nem lesz szállítás, megbénulhat az egészségügy.","shortLead":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban...","id":"20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e166431-3a81-4b3c-86af-2ff06bc7a6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","timestamp":"2021. április. 08. 06:30","title":"Hiába várnak pénzükre a kórházi beszállítók, sokan kerültek a csőd szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","shortLead":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","id":"20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba967b6-07ee-424b-855a-ebc3e0e12779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","timestamp":"2021. április. 07. 09:53","title":"Mark Zuckerberg nem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit, más alkalmazást használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","shortLead":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","id":"20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e68a2c4-5e99-4240-bead-848969958120","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 07. 13:22","title":"Fidesz-közeli vállalkozóval, a korábbi összeg háromszorosáért takaríttat a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","id":"20210406_Hasznalt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d946e-0ca0-46a0-b114-d82ee2897a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_Hasznalt_auto","timestamp":"2021. április. 06. 12:48","title":"Hatalmasat zuhant a Magyarországra behozott használt autók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]